Fotobericht: IDET Brünn 2025

Die 18. Internationale Verteidigungs- und Sicherheitsausstellung (IDET) war zusammen mit den Messen PYROS und ISET eine umfassende Leistungsschau neuer Technologien und Möglichkeiten zur Bekämpfung verschiedener Sicherheitsrisiken. Insgesamt präsentierten sich in diesem Jahr mehr als 650 ausstellende Unternehmen aus 35 Ländern und über 35.000 Besucher besuchten die Messen an drei Tagen, heißt es von den Verantwortlichen.

Aernautics Sys Orbiter 4 Drohne

Titus 6x6 Fahrzeug (Attrappe)

"Die diesjährige Ausgabe der Sicherheitsmessen war in jeder Hinsicht außergewöhnlich. Es gibt in diesem Jahr keine andere Plattform in unserer Region, die die Präsentation von Unternehmen aus der Verteidigungs- und Sicherheitsbranche in einem solchen Umfang ermöglicht, auf der sich alle wichtigen Akteure treffen und die eine solche internationale Überschneidung aufweist", sagte Jan Kubata, CEO von BVV Trade Fairs Brno.

Litausche Hoirne XR Aufklärungsdrohne

Eine weitere Aufklärungsdrohne. Das Thema Drohnen nahm ein besonderen Platz ein.

Die IDET 2025 war einmal mehr eine wichtige Präsentationsplattform für die heimischen Hersteller. „Wir danken Ihnen für die Organisation dieser Messe, die für die Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie sehr wichtig ist, denn hier können wir nicht nur unseren Streit- und Sicherheitskräften, sondern auch mehr als 50 ausländischen Delegationen zeigen, was wir produzieren können und wie weit wir in der Technologie gekommen sind“, sagte Jiří Hynek, Präsident des Verbands der Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie, auf der Messe.

Autonomes UAV-System

Boxer 8x8

Der tschechische CV 90 MK 3.

VIP-Gäste und ausländische Rekordbeteiligung

Die Bedeutung der diesjährigen Veranstaltung wurde durch die Teilnahme hochrangiger Vertreter nicht nur aus der Tschechischen Republik unterstrichen. Der Präsident der Tschechischen Republik, Petr Pavel, hielt die Eröffnungsrede und wurde von der Verteidigungsministerin der Tschechischen Republik, Jana Černochová, dem Verteidigungsminister der Slowakei, Robert Kaliňák, und dem Verteidigungsminister der Demokratischen Republik Kongo, Guy Kabombo Muadiamvita, begleitet, Jan Grolich, Gouverneur der Region Südmähren, Markéta Vaňková, Bürgermeisterin von Brünn, Karel Řehka, Generalstabschef der Armee der Tschechischen Republik, Vladimír Vlček, Generaldirektor der Feuerwehr und des Rettungsdienstes, und Tomáš Lerch, Erster Stellvertretender Präsident der Polizei.

PR-Damen

Dingo 2

Tschechien kauft wie Österreich die C-390 von Embraer als Transportflugzeug für seine Luftwaffe.

Delegationen von Vertretern der Streitkräfte aus einer Rekordzahl von 52 Ländern sahen sich das Angebot der Messen an. Auch das Interesse der ausländischen Journalisten war rekordverdächtig. Insgesamt 286 Medienvertreter aus 12 Ländern waren im Pressezentrum akkreditiert, darunter ein Team von Austrian Wings. Auch die Beteiligung ausländischer Aussteller war hoch, sie kamen vor allem aus Deutschland, der Slowakei, Polen und Ungarn. Indien eröffnete zum ersten Mal seinen offiziellen Stand auf der IDET, während Österreich, Ungarn und die Slowakei weitere offizielle Stände hatten.

Pandur 8x8

Dynamische Vorführung: Polizeihund stellt Kriminellen.

Wichtige Verträge unterzeichnet

Das Verteidigungsministerium und die Armee der Tschechischen Republik haben in diesem Jahr die bisher größte Ausstellung unter dem Motto „In der Verbindung liegt die Kraft“ vorbereitet. Sie wurde von über 600 Soldaten bestritten, es wurden mehr als 200 Ausrüstungsgegenstände präsentiert und es wurde großer Wert auf die Rekrutierungsaktivitäten gelegt. Die Armee präsentierte sich auf der Messe als eine technologisch fortschrittliche Institution, die auf moderne Formen künftiger Konflikte vorbereitet ist, bei denen Schnelligkeit, Genauigkeit und Informationssicherheit entscheidend sind.

Tschechischer Polizist mit CZ Scorpion Maschinenpistole. Tschechien hat eines der liberalsten Waffengesetze Europas. Die Selbstverteidigung (mittels Waffe) wird in Tschechien als individuelles Menschenrecht betrachtet. Es ist sogar verhältnismäßig einfach möglich, eine Erlaubnis zum verdeckten Führen einer Schusswaffe in der Öffentlichkeit zu erhalten. Anders als in den USA gibt es trotz der liberalen Waffengesetze in Tschechien kaum Probleme dadurch.

Im Zusammenhang mit der laufenden Modernisierung - nicht nur der tschechischen Armee - fanden auf der Messe eine Reihe von Verhandlungen über Neuanschaffungen statt. Neue Verträge und Partnerschaften wurden während der drei Tage an den Ständen intensiv diskutiert. Gleichzeitig wurden einige der bereits ausgehandelten Verträge zum Abschluss gebracht. Ein Beispiel dafür sind drei wichtige Vereinbarungen über die industrielle Zusammenarbeit zwischen den tschechischen Unternehmen AERO Vodochody, VZLU AEROSPACE und Vrgineers und dem amerikanischen Unternehmen Lockheed Martin im Rahmen des Projekts zur Beschaffung von 24 Flugzeugen des Typs F-35A Lightning II für die tschechische Armee. AERO Vodochody und LOM PRAHA unterzeichneten auf der Messe eine Absichtserklärung zur gemeinsamen Entwicklung des Systems L-39 Skyfox mit moderner LVC-Technologie. Die Omnipol-Gruppe unterzeichnete eine strategische Vereinbarung über die Gründung des Gemeinschaftsunternehmens Roshel CZ und den Beginn der lokalen Produktion von Fahrzeugen der Senator-Serie in der Tschechischen Republik.

Bewaffnete Drohne

Premieren von Spitzentechnologien und Auszeichnungen für innovative Exponate

Die Weltpremiere des Radschützenpanzers Pandur 8×8 EVO von Tatra Defence Vehicle fand auf dem Messestand der tschechoslowakischen Gruppe statt, die in diesem Jahr Generalpartner der Veranstaltung war. Die Omnipol-Gruppe präsentierte als Neuheit den gepanzerten Mannschaftstransportwagen Senator der kanadischen Firma Roshel. Auf dem Stand von Czech Armaments hatte die dritte Generation der äußerst beliebten CZ BREN-Gewehre ihre tschechische Premiere.

Modell der F-35, die von Tschechien als Ersatz für den Saab Gripen erworben wird.

Tschechien ist stolzes NATO-Mitglied und einer der stärksten Unterstützter der Ukraine. Der Tenor, den man überall in Tschechien hört: "Wir haben den Russen die blutige Niederschlagung des Prager Frühlings 1968 nicht vergessen!"

Da der Umgang mit Waffen und dem Militär in Tschechien völlig normal und unverkrampft ist, besuchten auch viele Familien die IDET.

Ein traditioneller Bestandteil der IDET-Messe ist die Prämierung der innovativsten Exponate. In diesem Jahr vergab die Bewertungskommission vier IDET-2025-Preise in GOLD, und zwar für die von EVPÚ Defence hergestellte und ausgestellte ferngesteuerte Waffenstation GLADIUS MAX, die von TRL Space Systems ausgestellte, durch künstliche Intelligenz gesteuerte Drohne Air Defence Solution von TRL Drones, das von TATRA DEFENCE VEHICLE hergestellte und ausgestellte gepanzerte Radfahrzeug PANDUR 8×8 EVO und die von ZVI hergestellte und ausgestellte Patrone 30×173 mm SAPHEI-T/SD.

Im Rahmen des Wettbewerbs GOLDEN IDET 2025 vergab das Komitee außerdem drei lobende Erwähnungen für innovative Exponate. Sie gingen an KALAN - ein amphibisches Kettenfahrzeug des Herstellers und Ausstellers New Space Technologies, einen autonomen Schwarm von Robotern und Drohnen für die Fernerkundung, der von der Fakultät für Elektrotechnik und Kommunikationstechnologien der Technischen Universität Brünn präsentiert wurde, und den EGIS NG Technologie-Demonstrator des Herstellers und Ausstellers Ray Service.

Früh übt sich ... ein Kind probiert seine Fertigkeiten im Flugsimulator aus.

FPV-Drohne mit Sprengsatz.

Eine weitere bewaffnete Drohne.

Der Preis für die Persönlichkeit des Verbandes der Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie ging in diesem Jahr an Ing. Vítězslav Motzlav. Vítězslav Mot'ka, der sein Berufsleben mit Meopta Přerov verbunden hat.

Gleichzeitig wurden den GOLDEN IDET NEWS 2025 vier renommierte journalistische Auszeichnungen verliehen. Der Preis für ausländische Aussteller ging an die ukrainische Firma UGVR Machinery, in der Kategorie Militärfahrzeuge wurde die Firma TATRA EXPORT für die ausgestellte Neuheit TATRA 810 M ausgezeichnet, in der Kategorie aktive Schutzsysteme wurde die Firma EVPU Defence für das aktive Schutzsystem für gepanzerte Fahrzeuge APS HARPIA prämiert und in der Kategorie Ausbildungssysteme ging der Preis an das Staatsunternehmen LOM PRAHA und die Tochtergesellschaft Joint Stock Company VR Group für das gemeinsame Projekt Full Mission Simulator für das Flugzeug L-39 Skyfox (ehemals L-39 Albatros).

IAI Apus 25 Quadcopter

IAI Mini Harop Loitering Munition

IAI Tactical Heron

Neue Themen und Fachkonferenzen

Die IDET-Messe machte neue Schlüsselthemen wie die Weltraumverteidigung oder den Einsatz von 3D-Technologien sichtbar. Zum ersten Mal wurde die Space Defense and Startup Zone als spezielle Plattform zur Förderung von Partnerschaften zwischen aufstrebenden Unternehmen und etablierten Branchenakteuren eröffnet. Die Folgekonferenz „Defending Europe Together“, die von DEPO Ventures aus der Tschechischen Republik und BSV Ventures aus Litauen mitorganisiert wurde, war ebenfalls ein Erfolg.

Modell der L-39NG Skyfox (ehemals Albatros).

Das Schwerpunktthema 3D-Technologie konzentrierte sich auf den Einsatz der additiven Fertigung in der Verteidigungsindustrie, insbesondere für die Entwicklung und Produktion von Waffen, Drohnen und anderen militärischen Ausrüstungen. Die erste Ausgabe des 3D-ARMY-Expertentreffens war von außerordentlichem Interesse und wurde von Experten aus der Tschechischen Republik, Deutschland, Österreich, Spanien und Israel besucht.

Auf der IDET organisierte die tschechisch-israelische Handelskammer eine Konferenz über neue Technologien, die bei der Operation Schwerter aus Eisen eingesetzt werden. Zwei wichtige, von der Universität für Verteidigung organisierte Konferenzen - die Internationale Konferenz für Militärtechnologie und die Internationale Konferenz für Verteidigung und Strategie - fanden ebenfalls während der Messe statt.

Kampfpanzer Leopard 2, hier in der Ausführung A8.

Litening Laser Designation Pod

Eine weitere litauische Entwicklung. Neben Polen und Tschechien gehören die drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen zu den engagiertesten Unterstützern der Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland. Diese drei Länder haben selbst unangenehme und teils blutige Erfahrungen mit Moskau gemacht.

Luftabwehr

Modell einer MBDA Meteor.

Die Tschechen pflegen einen entspannten Umgang mit ihrem Militär. Sie wissen, dass ein starkes Militär ein Garant für die Sicherheit des Landes und einen demokratischen Rechtsstaat ist.

PYROS, ISET und Big Tech in Aktion

Auch die Messen PYROS (Ausrüstung und Dienstleistungen für die Brandbekämpfung) und ISET (Ausrüstung und Dienstleistungen für die Sicherheit) brachten interessante Neuigkeiten. Ein Beispiel dafür ist die Weltpremiere des originellen tschechischen Amphibienfahrzeugs KALAN auf der Messe New Space Technologies. Das amphibische Raupenfahrzeug mit außergewöhnlicher Geländegängigkeit und voller Einsatzfähigkeit auf dem Wasser kann bis zu 80 Personen evakuieren und bis zu 13 Tonnen Material transportieren. Es ist für zivile und militärische Mehrzweck- oder Spezialeinsätze konzipiert und wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Feuerwehr- und Rettungsdienst der Tschechischen Republik entwickelt.

Auf der PYROS-Messe unterzeichneten THT Polička und ProLab Engineering eine Kooperationsvereinbarung. Gemeinsam präsentierten sie den Lösch- und Versorgungsroboter Hecthora, der neben der konventionellen Steuerung auch die Nutzung der Trägheitsnavigation oder teilautonome Modi mit Hilfe eines fortschrittlichen KI-Navigationssystems bietet.

Alle drei Messen nutzten das einzigartige Umfeld des Brünner Messegeländes, in dem große Exponate sowohl statisch als auch in Aktion präsentiert werden können. In der IDET ARENA im Freigelände mit ihrem Offroad-Polygon wurde während der gesamten Sicherheitsmessen der dynamische Einsatz von Militär-, Feuerwehr- und Polizeiausrüstung demonstriert. Ein Novum war hier ein gemeinsames Projekt der University of Defence und der Firma 3DFENSE, das die Produktion und Montage von UAV-Systemen vor Ort in einem Produktionscontainer demonstrierte.

Die nächste Ausgabe von IDET, PYROS und ISET wird im Mai 2027 stattfinden.

