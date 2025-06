Fotostrecke: 52 Jahre alte Antonov An-12 auf dem BTS

Die mehr als 52 Jahre alte Antonov An-12BP mit dem Kennzeichen UR-CKM der ukrainischen Cavok Air landete um 09:38 Uhr loc. aus Piestany kommend auf dem Stefanik Airport und führte anschließend vier Flüge mit Start und Landung in BTS durch. Die letzte Landung erfolgte um 12:56 Uhr.

Anders als moderne westliche Flugzeuge, erfolgt der Anflug bei der An-12 bis unmittelbar vor dem Aufsetzen mit nach unten gerichteter Flugzeugnase.

Die UR-CKM ist eine von vier aktiven An-12 der ukrainischen Frachtchatergesellschaft Cavok Air, die seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine unter anderem von Piestany (SK) aus operiert. Das Flugzeug wurde am 22. August 1972 als CCCP-11526 an die sowjetische Aeroflot ausgeliefert. Von 1993 bis 1999 flog sie unter der Kennung RA-11526 bei verschiedenen russischen Betreibern. Ab dem Jahr 2000 trug sie eine angolanische Registrierung, nämlich D2-FDB, und war ohne Titeln unterwegs. 2001 erhielt der Frachter dann das Kennzeichen 3C-QQY und war somit in Äquatorialguinea registriert, wiederum ohne Betreiberbezeichnung auf dem Rumpf. Von 2007 bis 2013 flog siefür die kasachische ATMA, ehe CAVOK die Maschine 2013 übernahm. Dort flog sie zunächst in weißer Lackierung, bis zumindest Sommer 2019, wie Fotos in den Flugzeugbilddatenbanken zeigen.

Laut dem Portal "Jetphotos.net" wurde das Flugzeug mit 24. Februar 2025 außer Betrieb genommen, es scheint dort als "stored" auf. Nach der nunmehr offenbar erfolgten Wiederinbetriebnahme erfolgte die Überstellung und die Durchführung mehrere Werkstatt-/Crewtraining-Flüge nach BTS.

