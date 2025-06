Fotobericht: Spanischer König mit Airbus A310 in der Slowakei

Der letzte Besuch des spanischen Königs in der Slowakei liegt gut 20 Jahre zurück. Am Dienstag, 10. Juni 2025, traf der spanische König Felipe VI. an Bord des Airbus A310-300, T.22-1, dann zu einem zweitägigen Staatsbesuch in der Slowakei ein. Neben dem A310 flogen auch mehrere spanische Militärhubschrauber des Typs CH-47 Chinook in unser Nachbarland. Noch am gleichen Tag traf Felipe VI. mit dem slowakischen Präsidenten Peter Pellegrini zusammen und am Mittwoch besuchten die beiden Staatsoberhäupter ein Ausbildungszentrum der NATO, wo sie einer Gefechtsvorführung beiwohnten.

Warten auf den VIP-Passagier ...

Am Nachmittag des 11. Juni hob der A310 dann von der Piste 31 des Flugafens Stefanik der slowakischen Hauptstadt ab und flog zurück nach Spanien. Zahlreiche Zaungäste, darunter Planespotter aus Österreich und der Slowakei, ließen sich dieses Ereignis nicht entgehen. Denn von etwas mehr als 250 gebauten A310 fliegen weltweit nur noch etwa 20 Stück. Zwei davon betreibt die spanische Luftwaffe, nämlich die Maschinen mit den Kennungen T.22-1 und T.22-2.

Bei den Maschinen handelt es sich um A310-304. Sie sind 34 (T.22-2) beziehungsweise 35 (T.22-1) Jahre alt und wurden ursprünglich an Air France ausgeliefert. Im Jahr 2002 übernahm die spanische Luftwaffe die Flugzeuge und rüstete sie für ihre Bedürfnisse um.

Weitere Fotoimpressionen

Der Erste Offizier winkte den Fotografen freundlich zu.

Mehrere Black Hawk (Bild) und Chinook-Helikopter (folgende Aufnahmen) waren im Rahmen des Staatsbesuches des spanischen Königs ebenfalls auf dem Flughafen Stefanik zu Besuch.

Text & Fotos: Patrick Huber