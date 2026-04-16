Bildstrecke: Ukrainische An-12 und israelische Boeing 747 in Bratislava/Pressburg

Der slowakische Hauptstadtflughafen ist ein Geheimtipp für österreichische Spotter. Denn immer wieder finden sich dort Exoten ein. So wie gestern. Eine Fotostrecke von Johannes Bauer.

Die Antonov An-12 ist ein vom ukrainischen Konstruktionsbüro Antonov entwickeltes viermotoriges Transportflugzeug. Der Erstflug erfolgte 1957, die letzte von über 1.200 gebauten Maschinen rollte 1972 vom Band. Heute ist dieser Typ ein Exot. Doch einige ukrainische Frachtfluggesellschaften betreiben ihn noch immer. So auch die Motor Sich. Am 14. April 2026 flog die 1966 gebaute An-12 mit der Kennung UR-11819 von Dschibuti nach Sofia. Von dort ging es am 15. April weiter zum Stefanik Flughafen in Bratislava/Pressburg.

Am gleichen Tag besuchte auch eine Boeing 747-400F der israelischen Frachtfluggesellschaft Challenge Air die Slowakei. Der Jumbo trug das Kennzeichen 4X-ICA.

Fotoimpressionen

Erst unmittelbar vor dem Aufsetzen nehmen die Piloten die Nase der An-12 hoch.

Da die An-12 als Militärtransporter konzipiert wurde, verfügt sie über einen Heckgefechtsstand, in dem bei Bedarf eine 23mm-Zwillingskanone installiert werden konnte, die von einem Bordschützen bedient wurde. Die Verglasung wurde an dieser Maschine durch Metallblenden ersetzt.

Die 4X-ICA wurde 2007 an Jade Cargo ausgeliefert und fliegt seit 2014 für die israelische Challenge Air, die von 2001 bis 2022 unter der Marke "CAL" operierte.

An-12 und Jumbo auf einem Bild.

(red, CvD)