Bildstrecke: Ukrainische An-12 und israelische Boeing 747 in Bratislava/Pressburg

Die Antonov An-12 ist ein vom ukrainischen Konstruktionsbüro Antonov entwickeltes viermotoriges Transportflugzeug. Der Erstflug erfolgte 1957, die letzte von über 1.200 gebauten Maschinen rollte 1972 vom Band. Heute ist dieser Typ ein Exot. Doch einige ukrainische Frachtfluggesellschaften betreiben ihn noch immer. So auch die Motor Sich. Am 14. April 2026 flog die 1966 gebaute An-12 mit der Kennung UR-11819 von Dschibuti nach Sofia. Von dort ging es am 15. April weiter zum Stefanik Flughafen in Bratislava/Pressburg.
Am gleichen Tag besuchte auch eine Boeing 747-400F der israelischen Frachtfluggesellschaft Challenge Air die Slowakei. Der Jumbo trug das Kennzeichen 4X-ICA.
Fotoimpressionen
(red, CvD)