Aufgrund der Sanktionen gegen den Terrorstaat Russland legte Kanada im Vorjahr eine Antonov AN-124 der russischen Fluggesellschaft Volga Dnepr Airlines an die Kette.

Nun gab der ukrainische Premierminister, der sich derzeit in Kanada aufhält, bekannt, dass Kanada die konfiszierte Maschine mit der Kennung RA-82078 an die von Russland völkerrechtswidrig überfallene Ukraine übergeben werde. Auch "andere russische Vermögenswerte" würden von Kanada an die Ukraine transferiert.

(red)