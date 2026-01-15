AUA streicht Abendflüge nach Tel Aviv und meidet iranischen Luftraum

Austrian Airlines hat angekündigt, ab sofort nur noch Tagflüge nach Tel Aviv durchzuführen. Die Abendverbindung wird vorerst ausgesetzt. Ebenso meidet die AUA den iranischen Luftraum bis auf Weiteres. Wegen der Proteste der Zivilbevölkerung gegen das Islamisten-Regime in Teheran ist die Sicherheitslage angespannt. Die Mullahs haben als Reaktion auf die Proteste bereits mehr als 2.000 Demonstranten ermorden und über 15.000 inhaftieren lassen. Vielen droht die Todesstrafe. Die USA planen möglicherweise einen Militärschlag gegen das Regime in Teheran, das seit Jahrzehnten die Bevölkerung unterdrückt und auch in den internationalen Terrorismus verstrickt ist. So führten auch Spuren im Fall des Anschlages auf Pan Am 103 (Lockerbie) (siehe auch den aktuellen Podcast von Flugforensik.de, der sich mit dem Fall Pan Am 103 befasst))nach Teheran. Zudem fordert der Iran offen die Vernichtung Israels und unterstützt die islamistische Hisbollah im Libanon. Außerdem liefert das Islamisten-Regime in Teheran nach wie vor Raketen und Drohnen für den Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine.

Ob die USA tatsächlich einen Militärschlag gegen das iranische Regime durchführen werden, hat US-Präsident D. Trump bisher nicht entschieden. Wie lange die AUA den Flugverkehr nach Israel nur eingeschränkt anbietet und den iranischen Luftraum meidet, lässt sich aus heutiger Sicht noch nicht abschätzen.

"Wir stellen mit heute auf Tagesflüge only nach Tel Aviv um. Der Lufthansa Group bzw Austrian Airlines IRREG Stab hat auf Basis einer aktuellen Lagebewertung gestern Abend entschieden, das Austrian Airlines Flugprogramm nach/von Tel Aviv auf eine reine Daylight Operation umzustellen. Dies gilt vorerst bis 19. Jänner 2026, betroffene Passagiere werden nach Möglichkeit umgebucht. Als Konsequenz der sich aktuell sehr dynamisch entwickelnden Sicherheitslage werden der irakische wie auch der iranische Luftraum ab sofort umflogen. Unsere Security Abteilung steht rund um die Uhr in enger Abstimmung mit der Konzernsicherheit und den Sicherheitsbehörden. Die Entwicklungen in der gesamten Region werden laufend und engmaschig bewertet. Die Sicherheit unserer Crews und Fluggäste hat oberste Priorität. Daher finden die Flüge auch in der Daylight Operation nur statt, sofern zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine positive Sicherheitsbeurteilung vorliegt", so AUA-Sprecherin Andrea Hansal gegenüber Austrian Wings.

Die Flüge nach Teheran hatte Austrian Airlines, wie von Austrian Wings berichtet, schon mit 10. Jänner ausgesetzt.

