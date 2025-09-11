LOT Polish Airlines feiert 60 Jahre Flüge zwischen Frankfurt und Warschau

Star-Alliance-Mitglied LOT Polish Airlines feiert ein ganz besonderes Jubiläum: Seit 60 Jahren verbindet die polnische Fluglinie Frankfurt am Main mit Warschau. Der Erstflug erfolgte am 7. September 1965 mit einer Ilyushin IL-18. Die Mainmetropole wurde damit die 20. Stadt in Europa, die LOT Polish Airlines im Linienverkehr ab der polnischen Hauptstadt bediente. Die neue Verbindung gab es anfangs zweimal pro Woche, jeweils dienstags und sonntags, und war so erfolgreich, dass noch vor Jahresende freitags ein dritter wöchentlicher Flug aufgenommen wurde. Heute fliegt die Airline dreimal täglich von Frankfurt nach Warschau und setzt auf der Strecke moderne Embraer-Jets sowie Boeing 737 ein.

„Seit nunmehr sechs Jahrzehnten ist die Verbindung Warschau-Frankfurt ein wichtiger Teil des Streckennetzes von LOT Polish Airlines“, betont Robert Ludera, Konzernbevollmächtigter und Leiter der Netzwerkabteilung bei LOT Polish Airlines. „1965 wurde Frankfurt die 20. europäische Stadt, die von LOT Polish Airlines angeflogen wurde. Seitdem haben sich der Flughafen und die Mainmetropole zu einem der wichtigsten Ziele innerhalb unseres Netzwerks entwickelt – sowohl für Geschäftsreisende als auch für Umsteiger. Daher feiern wir heute nicht nur das 60-jährige Jubiläum dieser Flüge, sondern freuen uns auch sehr über die große Kontinuität und Bedeutung unserer Zusammenarbeit mit der Fraport AG.“

Simone Schwab, Senior Vice President Aviation and Cargo Development von Fraport: „Wir gratulieren LOT Polish Airlines herzlich zum 60-jährigen Jubiläum der Verbindung Frankfurt-Warschau. Diese traditionsreiche Strecke ist ein wichtiger Teil der erfolgreichen Partnerschaft zwischen LOT und Frankfurt Airport. Unser Dank gilt dem gesamten LOT-Team sowie dem Management der DACH/Italien/Malta-Region, insbesondere Herrn Amit Ray, für die stets verlässliche und professionelle Zusammenarbeit. Wir wünschen LOT weiterhin viele erfolgreiche Jahre und ‚always happy landings‘.“

Die Flüge von Frankfurt nach Warschau führt LOT Polish Airlines zu attraktiven Uhrzeiten am Morgen, am Vormittag und in den Abendstunden durch. Damit erhalten die Passagiere auch die Möglichkeit, am weltweiten Drehkreuz der Airline am Chopin-Flughafen zu vielen weiteren Zielen innerhalb Polens, Europas und darüber hinaus ohne lange Transitzeiten umzusteigen. Zu dem Angebot gehören Zentral- und Osteuropa, Zentral- und Südasien, Fernost sowie Nordamerika. Insgesamt umfasst das globale Streckennetz von Star Alliance Mitglied LOT Polish Airlines mehr als 95 Destinationen.

