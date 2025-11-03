LOT Polish Airlines nimmt Bologna zum 31. März 2026 in den Flugplan auf

LOT Polish Airlines, ein Mitglied der Star Alliance, baut das europäische Streckennetz weiter aus und legt dabei einen Schwerpunkt auf Italien.

Ab dem 31. März 2026 verbindet die polnische Fluglinie ganzjährig ihr globales Drehkreuz am Chopin Flughafen in Warschau mit Bologna. Die norditalienische Stadt in der Region Emilia-Romagna ist nach Mailand, Rom und Venedig bereits die vierte Destination in dem südeuropäischen Land, die LOT Polish Airlines bedient.

Die Flüge mit einer Boeing 737 MAX 8 mit zwei Serviceklassen an Bord finden sechsmal pro Woche statt, wobei es zwei Abflugzeiten in Warschau gibt, so dass die Gäste flexibler planen können:

jeweils montags, mittwochs und samstags Abflug mit LO-327 um 8:30 Uhr ab Warschau; Ankunft in Bologna um 10:40 Uhr

jeweils dienstags, donnerstags und sonntags Abflug mit LO-329 um 15:15 Uhr ab Warschau; Ankunft in Bologna um 17:25h Uhr

Ebenfalls neu ab Ende März 2026 ist die tägliche Flugverbindung von LOT Polish Airlines zwischen Krakau und Rom.

Die neuen Flüge sind ab sofort über alle gängigen Vertriebswege buchbar.

LOT ein Mitglied der Star Alliance, ist eine moderne Fluggesellschaft, die Zentral- und Osteuropa mit den übrigen Teilen der Welt verbindet. Zum Langstreckennetz gehören unter anderem Ziele in den USA, Kanada, Japan, Südkorea und Indien. Auf Langstreckenflügen setzt LOT Polish Airlines ausschließlich Boeing 787 Dreamliner ein, eines der fortschrittlichsten Langstreckenflugzeuge der Welt. LOT Polish Airlines führt bereits seit 1929 Flüge durch und ist damit die zwölftälteste Fluggesellschaft der Welt sowie zugleich eine der international bekanntesten Marken Polens.

(red DT / LO)