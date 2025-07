Feueralarm an Bord: 18 Verletzte in Boeing 737 von Ryanair

Kurz vor dem Start einer Boeing 737-800 der Ryanair brach nach ersten Berichten an Bord ein Feuer aus. Es gab mindestens 18 Verletzte. Ryanair dementierte die Meldungen über ein Feuer an Bord und sprach zwischenzeitlich von einem "falschen Feueralarm".

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht von Freitag auf Samstag auf dem Flughafen von Palma de Mallorca. Die Boeing 737-800, G-RUKN, sollte von Palma nach Manchester fliegen. Kurz vor dem Start kam es an Bord jedoch aus noch ungeklärter Ursache zu einem Feuer - so lauten jedenfalls die ersten Berichte aus Spanien.

In Panik flüchteten die Passagiere über die Notausstiege aus dem Flugzeug, wie Videoaufnahmen in Sozialen Netzwerken zeigen.

Insgesamt gab es 18 Verletzte, einige von ihnen müssen in Krankenhäusern behandelt werden.

Der Vorfall wird aktuell untersucht.

Ryanair selbst sprach mittlerweile von einem "falschen Feueralarm".

(red GN, CvD)