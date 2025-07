Neues Buch von Cpt. Gerhard Gruber: "Unglaubliche Luftfahrtgeschichten Band 2"

"Unglaubliche Luftfahrtgeschichten Band 2" von Gerhard Gruber ist als Soft- und Hardcover erhältlich.

Hardcover , ISBN 978-3-8192-8268-3

Softcover , ISBN 978-3-7693-3980-2

Sie können über den Onlineshop von "Book on Demand" oder unter Angabe der ISBN in jeder österreichischen Buchhandlung bestellt werden. Außerdem verfügt der Autor über eine limitierte Anzahl handsignierter Exemplar, die bei ihm direkt erworben werden können. Infos auf der Homepage von Gerhard Gruber.

Schon mit Band seiner "Unglaublichen Luftfahrtgeschichten" begeisterte die lebende Legende Cpt. Ing. Gerhard Gruber die Luftfahrtfans, unter anderem mit einer Lesung im historischen k.u.k. Offizierskasino in Fischamend. Bereits damals kündigte Gruber einen zweiten Band seiner fliegerischen Lebenserinnerungen an, der nun erschienen ist.

55 Jahre Luftfahrt – humorvoll, spannend und hautnah erzählt

In diesem zweiten Band schildert Gerhard Gruber in zahlreichen unterhaltsamen und teils unglaublichen Geschichten seine jahrzehntelangen Erlebnisse in der Welt der Luftfahrt. Mit einem feinen Gespür für Humor und einem Blick hinter die Kulissen erzählt er Episoden, die nicht nur Fachleute faszinieren, sondern auch für Leserinnen und Leser ohne Vorkenntnisse leicht verständlich sind.

Ob kuriose Zwischenfälle, exklusive Einblicke in den Alltag auf Flughäfen oder Begegnungen mit Prominenten im Businessjet, jede Geschichte ist authentisch und oft mit historischen Fotos belegt. Wie schon Band 1 lädt auch dieser Band zu einer fesselnden Reise durch die glamouröse Welt des Jetsets ein, eine Welt voller Luxus, spannender Abenteuer und überraschender Momente.

Der Autor

Schon als Jugendlicher widmete Gerhard Gruber sein Leben der Luftfahrt. Er war 45 Jahre am Flughafen Wien tätig, davon 30 Jahre als Flugplatzbetriebsleiter. Parallel hat er in Segelflugzeugen, als Linienpilot, Chefpilot und Senior-Examiner über 10.000 Flugstunden gesammelt. Als Flugkapitän flog er nicht nur die Größen des Showbusiness wie zum Beispiel Phil Collins, Luciano Pavarotti und Sean Connery, sondern auch einen Großteil der österreichischen Regierung wie etwa Franz Vranitzky, Viktor Klima, Thomas Klestil, Heinz Fischer und viele mehr. Besondere Höhepunkte waren die Weltumrundung für Red Bull mit Dietrich Mateschitz und der von ihm organisierte Flugtag „100 Jahre Fischamend“. Bei der Notlandung von Hapag-Lloyd Flug 3378 vor 25 Jahren war Gruber Einsatzleiter Flugnot am Airport in Schwechat. Für das Buch "Hapag-Lloyd Flug 3378 - Notlandung mit leeren Tanks in Wien" von Patrick Huber gab Gerhard Gruber nicht nur ein Interview, sondern stellte auch exklusives Fotomaterial zur Verfügung.

Gerhard Gruber ist nicht nur wegen seines außergewöhnlichen Fachwissens sehr geschätzt, sondern auch aufgrund seiner vielen Reden bei Konferenzen auf nahezu allen Kontinenten weltweit bekannt. Eine unübersehbare Spur zog er als Autor eines Handbuches über Bodenmarkierungen, welche auf 4.000 Flughäfen weltweit zu sehen sind. Im Jahr 1995 bekam er mit seiner Erfindung für das Suchen und Finden verunfallter Luftfahrzeuge bei schlechter Sicht internationale Anerkennung. Seine Erfahrung spannt sich vom jüngsten Fluglehrer Österreichs, bis zum Sachverständigen für Gerichte und Flugunfalluntersuchungen.

Seit 1977 ist er laufend als Lehrer und Prüfer auf Flugsimulatoren im In- und Ausland tätig. Es dürfte weltweit nur wenige Personen geben, die auf eine derart umfangreiche Erfahrung zurückblicken können.

(red CvD / PA / GG)