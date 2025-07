GEWINNSPIEL: Buch "Hapag-Lloyd Flug 3378 - Notlandung mit leeren Tanks in Wien"

Gestern jährte sich die antriebslose Notlandung eines A310-300 der Hapag-Lloyd Flug in Wien zum 25. Mal. Das Sachbuch zu den Ereignissen von Patrick Huber besticht durch zahlreiche Zeitzeugeninterviews und exzellente Recherche. Jetzt können Austrian Wings Leser ein Exemplar gewinnen.

Die Hintergründe zu Hapag-Lloyd Flug 3378 vom 12. Juli 2000 finden unsere Leser hier bei Austrian Wings sowie im Podcast von "Flugforensik".

Austrian Wings Leser haben nun die Möglichkeit, ein Exemplar des Buches "Hapag-Lloyd Flug 3378 - Notlandung mit leeren Tanks in Wien" zu gewinnen. Dazu müssen Sie nur folgende Frage richtig beantworten: Wie viele Flugbegleiter versahen am 12. Juli 2000 auf dem Hapag Lloyd Flug 3378 Dienst?

Die richtige Antwort senden Sie bitte bis spätestens Sonntag, 20. Juli 2025, 12 Uhr, per E-Mail mit dem Betreff "Gewinnspiel Hapag Lloyd Buch" an wings (at) austrianwings.info.

Aus allen richtigen Einsendungen ermitteln wir per Zufallsprinzip den Gewinner. Der oder die Glückliche wird anschließend von uns per E-Mail über den Gewinn benachrichtigt und erhält das Buch zeitnah auf dem Postweg.

Eine Barablöse ist nicht möglich, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Freude und Erfolg!

(red)