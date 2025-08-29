Unglück von Radom - polnische Luftstreitkräfte würdigen getöteten Piloten

In den Sozialen Medien heißt es auf den offiziellen Kanälen der polnischen Luftstreitkräfte zum Tod von Major Krakowian: „Die Geschichte der polnischen Luftfahrt ist eine Kontinuität von Generationen: vom Sieg von Żwirko und Wigura bei einem internationalen Luftfahrtwettbewerb im Jahr 1932 über die Verteidiger des Himmels im Jahr 1939 und die Piloten der Luftschlacht um England bis hin zu den Piloten, die in Friedenszeiten die moderne Luftwaffe aufgebaut haben. Major Krakowian war der Erbe dieser Tradition – er verband höchste Flugkunst mit dem Ethos des Dienstes. Tausende waren von seinen Vorführungen begeistert, und die kürzlich verliehene Auszeichnung „As the Crow Flies” bei der RIAT 2025 war nur eines der sichtbaren Zeichen der Anerkennung, die er sowohl zu Hause als auch in der internationalen Luftfahrtgemeinschaft erlangte."

Der gestrige Absturz sei "ein unersetzlicher Verlust für die gesamte Luftfahrtfamilie. Obwohl Worte das Ausmaß dieses Schicksalsschlags nicht ausdrücken können, möchten wir unser tiefstes Beileid bekunden. Lebewohl, meisterhafter Kamerad! Ihre Flüge werden uns als Symbol für Exzellenz, Leidenschaft und Engagement in Erinnerung bleiben – genau das, was seit Jahrzehnten den Standard für die polnische Luftfahrt gesetzt hat".

Patrick Huber