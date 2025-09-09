Mehr als 2 Millionen Zloty Spenden für Familie des abgestürzten Major Maciej “SLAB” Krakowian

Am 28. August 2025 starb der polnische Major Maciej “SLAB” Krakowian beim Absturz seiner F-16 beim Training für die Radom Air Show. Eine für seine Familie ins Leben gerufene Spendenaktion brachte bereits jetzt eine Rekordsumme ein.

Das Unglück ereignete sich ausgerechnet am 37. Jahrestag der Flugtagkatastrophe von Ramstein. Beim Training für die Radom Air Show (wurde nach dem Crash abgesagt) verunglückte der erfahrene Display-Pilot Major Maciej “SLAB” Krakowian, Kommandant des Tiger Demo Teams der polnischen Luftstreitkräfte, mit seiner F-16 tödlich. Neben seiner geliebten Frau Magda hinterließ Krakowian auch seine beiden kleinen Söhne. Für die Familie wurde umgehend eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um die Zukunft der Kinder abzusichern. Die Anteilnahme der Polen - aber auch der internationalen Airshow-Community - war ausgesprochen groß.

Mit Stand 9. September 2025 kamen bis kurz nach 07:30 Uhr bereits mehr als 2,2 Millionen Zloty, das entspricht über einer halben Million Euro zusammen. Mehr als 34.000 Menschen öffneten ihre Herzen und Brieftaschen für die trauernde Familie von "Slab" Krakowian. Zum Teil hinterließen die Spender auch Beileidsbekundungen und tröstende Worte.

Indes geht die Suche nach der Absturzursache weiter. Möglich sind sowohl ein technisches Problem als auch ein Pilotenfehler. Die Unfallermittler können dabei auf Foto- und Videoaufnahmen der zahlreich anwesenden Planspotter sowie auf die Zeugenaussagen anderer Militärpiloten zurückgreifen. Außerdem wird versucht, die Aufnahmen der an Bord befindlichen privaten Action-Cam von Major Krakowian wieder herzustellen.

