Absturz vor Radom Air Show - Pilot hinterlässt zwei kleine Kinder, Spendenaktion gestartet

Der Tod von Major Maciej “SLAB” Krakowian machte seine zwei Söhne zu Halbwaisen. In Polen wurde eine Spendenaktion für die Familie des tödlich verunglückten Piloten gestartet.

Beim Training für Radom Air Show verunglückte Major Maciej “SLAB” Krakowian am 28. August 2025 - exakt am 37. Jahrestag des Flugtagunglücks von Ramstein - tödlich. Die für das Wochenende geplante Radom Air Show - eine der wichtigsten Veranstaltungen ihrer Art in Europa - findet aus Respekt vor dem toten Piloten nicht statt. Der Staat Polen und Fliegerkameraden weltweit drückten ihr Beileid über den Verlust von Major Krakowian, einen der besten Display-Piloten Europas, aus.

Doch abseits der militärischen Komponente hat der Fall auch eine besonders tragische menschliche Seite. Denn der 35-Jährige Maciej Krakowian war nicht nur Soldat und Flieger, sondern auch ein liebevoller Familienvater. Gemeinsam mit seiner Frau Magdalena hatte er die Zwillinge Olek and Mikołaj. Die beiden vierjährigen Buben trauern nun um ihren Vater, verstehen nicht, warum der geliebte Papa nicht mehr nach Hause kommt.

In Polen wurde über eine Fundraising-Plattform am gestrigen Freitag eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Laut den Organisatoren werde "jeder Zloty" an die Familie gespendet, um die Zukunft von Olek und Mikolaj zu sichern.

"Wir bitten Sie um Ihre Hilfe für zwei kleine Jungen, die jetzt ohne ihren Vater aufwachsen müssen. Jede Geste der Unterstützung ist eine Würdigung von Maciejs Mut sowie seinem Engagement und ehrt das Andenken dieses Mannes und seinen Dienst an der Gesellschaft. Es ist ein kleiner Beitrag zum Aufbau einer Zukunft für seine Kinder, damit sie sich sicher und unterstützt fühlen können, so wie es sich ihr Vater immer für sie gewünscht hat."

Die Organisatoren der Spendenaktion.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Beitrags am 30. August 2025, gegen 07:30 Uhr, war bereits eine Spendensummer von 1.086.603 Zloty, umgerechnet knapp 255.000 Euro, zusammengekommen - und fast sekündlich trafen neue Spenden ein.

Die von den Spendern auf der Funraising-Webseite hinterlassenen Kommentare zeugen von großer Anteilnahme der polnischen Öffentlichkeit am Schicksal der Familie: "Möge Gott die ganze Familie segnen." ("NIECH Bóg błogosławi całą rodzinę."), "Für die Zwillinge und ihre Mutter – ich habe selbst Zwillinge und weiß, was das bedeutet. Ich wünsche Ihrer ganzen Familie viel Kraft und alles Gute." ("Dla bliźniaków i ich mamy sam mam bliźniaków wiem co znaczy trzymajcie się wyrazy współczucia dla całej waszej rodziny."), "Für die großartigen Söhne des guten Menschen." ("Dla wspaniałych synów Dobrego Człowieka."), "Gott, Ehre, Vaterland", ("Bóg , Honor , Ojczyzna.") oder "Ich unterstütze die Aktion von ganzem Herzen." ("Wspieram całym sercem.") heißt es dort beispielsweise.

Text: Patrick Huber

Mitarbeit: Markus Dobrozemsky