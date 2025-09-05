Trainingsunfall von Radom: Kamera im Wrack des abgestürzten Major Krakowian entdeckt

Tödlich verunglückt ist Major "Slab" Krakowian beim Training zur Radom Air Show - wir berichteten. Im Wrack entdeckten die Ermittler auch eine persönliche Kamera des Piloten. Sie soll nun ausgewertet werden.

Der tödliche Absturz des international bekannten und ausgezeichneten Piloten Maciej "Slab" Krakowian beim Training zur Radom Air Show (abgesagt nach dem Unfall) sorgte für große Bestürzung innerhalb der Luftfahrtszene. Die polnischen Unfallermittler arbeiten auf Hochtouren, um die Ursache des Absturzes herauszufinden. Das Wrack wurde mittlerweile von der Air Base geborgen und für weitere Untersuchungen in einen Hangar gebracht.

Laut polnischen Quellen konnten die Unfallermittler in den Trümmern auch eine private "Action-Cam" des Piloten sicherstellen. Es ist nicht unüblich, dass Airshow-Piloten derartige Kameras für persönliche Erinnerungsvideos im Cockpit installieren. IT-Forensiker sollen nun versuchen, die Daten der Kamera zu retten. Das könne Wochen oder gar Monate dauern und es sei noch nicht absehbar, ob die Versuche erfolgreich sein werden.

Text & Foto: Patrick Huber