Das Flugplatzfest am Spitzerberg öffnet heute seine Pforten

Die Flugplatzfeste, nein, eigentlich Volksfeste mit Flugschau, am Spitzerberg sind seit Jahrzehnten legendär. Anders kann man sie nicht beschreiben. Was das Team ehrenamtlich auf die Beine stellt, sucht seinesgleichen. Hier einige Impressionen vom Vorjahr. Heute um 10 Uhr ist es wieder soweit: Das Flugsportzentrum am östlichsten Rand Österreichs öffnet seine Pforten für alle Flugbegeisterten und jene, die es noch werden wollen.
- Täglich ab 14:00 Uhr Airshow (ab ca. 16:00 Uhr Fortsetzung der Rundflüge bis 18:00 Uhr), unter anderem mit Extra 300, Pitts Special, 5-er Motorseglerverband, Boeing Stearman, Bücker Jungmann, Cessna L-19 Birddog, Piper L-4, Piper Pa-18 Super Cub
- mit unseren berühmten Gäste, die Flying Bulls mit ihren Warbirds
- The Flying Bulls Hubschrauer: BO105 Helikopterkunstflug
- Red Bull Rotorwings 3-er Formation
- Samstag zusätzlich Abendflugshow ab 18.00 Uhr
- Mitfluggelegenheiten mit unterschiedlichen Flugzeugen und Hubschraubern
- Mitfluggelegenheit in der Antonov II, dem größten Doppeldecker der Welt
- Modellflugshow
- Präsentation Polizei– und ÖAMTC-Hubschrauber (Static Display)
- Präsentation Oldtimer Fahrzeuge, Motor- und Segelflugzeuge
- Selbst fliegen im Flugsimulator für Helikopter und Segelflugzeug
- Hangarführungen täglich 11:30 und 16:30 Uhr
- Prosecco Prinzessinn & Tombola Sa.+So. mit Reise- & Flug-Gutscheinpreisen
- Gemütliches Beisammensein – Open End, die Gastlichkeit am Flugplatz
(red / LOAS)