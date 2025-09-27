Das Flugplatzfest am Spitzerberg öffnet heute seine Pforten

Samstag und Sonntag wird auf dem Spitzerberg mit einem Volksfest und einer Flugschau groß gefeiert. Um 10 Uhr beginnt der Einlass. Tausende Besucher aus Österreich, Ungarn der Slowakei und Tschechien werden auch heuer wieder erwartet. Für die kleinsten Besucher stehen eine Hüpfburg und weitere spannende Kinderattraktionen auf dem Programm.

Die Flugplatzfeste, nein, eigentlich Volksfeste mit Flugschau, am Spitzerberg sind seit Jahrzehnten legendär. Anders kann man sie nicht beschreiben. Was das Team ehrenamtlich auf die Beine stellt, sucht seinesgleichen. Hier einige Impressionen vom Vorjahr. Heute um 10 Uhr ist es wieder soweit: Das Flugsportzentrum am östlichsten Rand Österreichs öffnet seine Pforten für alle Flugbegeisterten und jene, die es noch werden wollen.

Die Flugplatzfeste am "Spitz", wie der Platz von den Piloten liebevoll genannt wird, sind ein Magnet für Familien.

Oldie but Goldie ... ein Flug in der legendären Antonov An-2 von Classicwings ist ein Erlebnis.

Täglich ab 14:00 Uhr Airshow (ab ca. 16:00 Uhr Fortsetzung der Rundflüge bis 18:00 Uhr), unter anderem mit Extra 300, Pitts Special, 5-er Motorseglerverband, Boeing Stearman, Bücker Jungmann, Cessna L-19 Birddog, Piper L-4, Piper Pa-18 Super Cub

mit unseren berühmten Gäste, die Flying Bulls mit ihren Warbirds

The Flying Bulls Hubschrauer : BO105 Helikopterkunstflug

Red Bull Rotorwings 3-er Formation

Samstag zusätzlich Abendflugshow ab 18.00 Uhr

ab 18.00 Uhr Mitfluggelegenheiten mit unterschiedlichen Flugzeugen und Hubschraubern

Mitfluggelegenheit in der Antonov II, dem größten Doppeldecker der Welt

Modellflugshow

Präsentation Polizei– und ÖAMTC-Hubschrauber (Static Display)

Präsentation Oldtimer Fahrzeuge, Motor- und Segelflugzeuge

Fahrzeuge, Motor- und Segelflugzeuge Selbst fliegen im Flugsimulator für Helikopter und Segelflugzeug

Hangarführungen täglich 11:30 und 16:30 Uhr

täglich 11:30 und 16:30 Uhr Prosecco Prinzessinn & Tombola Sa.+So. mit Reise- & Flug-Gutscheinpreisen

Gemütliches Beisammensein – Open End, die Gastlichkeit am Flugplatz

Red Bull Rotorwings - Gyrocopter-Display vom Feinsten.

Die Flying Bulls sind natürlich auch mit von der Partie.

