Fotoreportage: Legendäre DC-6 und tausende Luftfahrtfans beim "Fly with me" am Spitzerberg
Historische Flugzeuge, Volksfeststimmung und tausende begeisterte Besucher - so kann man das "Fly with me", das am vergangenen Wochenende auf dem Flugplatz Spitzerberg stattfand, zusammenfassen. Austrian Wings war dabei und präsentiert eine Auswahl der besten Aufnahmen.
Das Flugsportzentrum Spitzerberg liegt unmittelbar slowakischen Grenze, im "Dreiländereck" Niederösterreich/Burgenland/Slowakei. Seit sage und schreibe 101 Jahren wird in der Region Flugsport betrieben. Am Spitzerberg finden seit Jahrzehnten Flugplatzfeste statt, die mittlerweile bereits Kultcharakter haben. In der goldenen Zeit der Airshows waren sogar die legendären britischen Red Arrows hier zu Gast - die Medien des Landes berichteten auf den Titelseiten davon! Doch auch heute noch veranstalten die Fliegerinnen und Flieger am Spitzerberg regelmäßig ihr "Fly with me", das weit mehr als eine Airshow ist. Vielmehr ist es ein Anliegen der Spitzerberger Piloten (die Damen sind hier selbstverständlich eingeschlossen), der breiten Öffentlichkeit ihren Sport näherzubringen und Vorurteile gegenüber der Fliegerei abzubauen.
Das "Fly with me" ist eigentlich eine Art Volksfest mit Flugzeugen, ein länderübergreifendes Volksfest. Denn die Zusammenarbeit mit slowakischen Fliegerkameraden und Unternehmen ist in dieser Grenzregion gelebter Alltag, als quasi "offizielle" Amtssprachen am "Spitz" sind Deutsch, Englisch, Slowakisch und Ungarisch so gut wie gleichberechtigt. Voriges Jahr war unter anderem eine tschechische Formation Teil der Flugschau. Und so fanden sich auch beim diesjährigen "Fly with me" auch wieder Schausteller aus der Slowakei. Ein wahrer Künstler, Herr Frantisek, verkaufte nicht nur handgeschnitzte Flugzeugmodelle, sondern hatte auch ein mittelalterliches Holzkarussell mitgebracht, das die Herzen der Kinder höher schlagen ließ - kostenlos! Daneben gab es eine Ausstellung historischer Zivil- und Militärfahrzeuge, darunter der ikonische Humvee, Trikes, JAWA-Beiwagenmotorräder, britische Oldtimer oder der legendäre VW-Käfer (sogar als Cabrio), der vom weltbekannten Professor Ferdinand Porsche entwickelt worden war. Porsche war übrigens ein deutsch-böhmischer Altösterreicher und stammte aus Maffersdorf bei Reichenberg (Tschechisch: Liberec). In seinem Geburtshaus haben die Tschechen ein Museum eingerichtet, an der ehemaligen Staatsgewerbeschule Reichenberg (gegründet 1876), die Porsche in jungen Jahren besuchte, befindet sich heute eine zweisprachige Gedenktafel zu Ehren des berühmten Schülers - siehe dazu auch das Buch "Von Reichenberg bis Sydney - Erinnerungen eines Altösterreichers aus Böhmen an Krieg und Frieden". An dem Gebäude prangt heute noch der k.u.k. Doppeladler und der Wahlspruch von Kaiser Franz Joseph I.: "Viribus unitis".
Zusätzlich zu diesem "Static display" von Fahrzeugen gab es den ganzen Tag über Rundflüge mit modernen ein- und zweimotorigen Maschinen, Trag- und Hubschraubern sowie Oldtimern wie der Boeing Stearman und der Bücker Jungmann. Außerdem bot das Team des "Spitz" Hangarführungen an, und wer wollte, konnte sein Können an einem Segelflug- bzw. Hubschraubersimulator unter Beweis stellen. Die Bundesfachschule für Flugtechnik, die ihren Sitz am Bundesheer-Fliegerhorst Brumowski in Langenlebarn hat, war ebenfalls mit einem Informationsstand vertreten. Neben der HTL für Flugtechnik in Eisenstadt gilt die BFS für Flugtechnik in Langenlebarn als Kaderschmiede für Luftfahrtzeugtechniker. Sie unterhält auch eine Kooperation mit der AUA.
Für das leibliche Wohl sorgte das Team von Katharina und Gabriel Mehes, die das Flugplatzrestaurant Icarus betreiben, das sich aufgrund seiner fantastischen bodenständigen Küche nicht nur als beliebtes Flugplatzrestaurant, sondern auch als Ersatz für die vielerorts geschlossenen Dorfgasthäuser etabliert hat. Rund um den Hangar 1 hatte das Icarus-Team eine Gastrostation aufgebaut und verwöhnte die Besucher mit Schmankerl - auch für Menschen, die lieber fleischlos essen war etwas im Angebot. Trotz des enormen Ansturms musste niemand länger als 15 Minuten auf sein Essen warten.
Die eigentliche Flugschau begann sowohl am Samstag als auch am Sonntag um 14 Uhr, zunächst mit Modellflugvorführungen, danach folgte das "Großgerät". Sowohl am Samstag als auch am Sonntag gab es einen Stargast - die DC-6 der Flying Bulls. Doch lassen wir nun die Bilder sprechen ...
Fotoimpressionen (nicht in chronologischer Reihenfolge)