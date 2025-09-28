Fly with me: Der Spitzerberg ruft auch HEUTE ab 10 Uhr

Perfekt organisiert haben die Flieger am Flugsportzentrum Spitzerberg ihr schon traditionelles Flugplatzfest mit Airshow, das gestern gestartet ist. Neben Luftfahrzeugen gab es auch Traktoren, Oldtimer (VW-Käfer, VW T1, Motorräder, US-Cars, etc ...) zu bestaunen. Für die Gastronomie sorgte das Team des "Icarus" (während des Flugplatzfestes geschlossen) und für Kinder gab es nicht nur ein Karussell, sondern sogar eine Haifisch-Hüpfburg. Heute um 10 Uhr öffnet das Flugsportzentrum Spitzerberg wieder seine Pforten für den zweiten Teil von Fly with me 2025.
Das Programm:
- Täglich ab 14:00 Uhr Airshow (ab ca. 16:00 Uhr Fortsetzung der Rundflüge bis 18:00 Uhr), unter anderem mit Extra 300, Pitts Special, 5-er Motorseglerverband, Boeing Stearman, Bücker Jungmann, Cessna L-19 Birddog, Piper L-4, Piper Pa-18 Super Cub
- mit unseren berühmten Gäste, die Flying Bulls mit ihren Warbirds
- The Flying Bulls Hubschrauer: BO105 Helikopterkunstflug
- Red Bull Rotorwings 3-er Formation
- Mitfluggelegenheiten mit unterschiedlichen Flugzeugen und Hubschraubern
- Mitfluggelegenheit in der Antonov II, dem größten Doppeldecker der Welt
- Modellflugshow
- Präsentation Polizei– und ÖAMTC-Hubschrauber (Static Display)
- Präsentation Oldtimer Fahrzeuge, Motor- und Segelflugzeuge
- Selbst fliegen im Flugsimulator für Helikopter und Segelflugzeug
- Hangarführungen täglich 11:30 und 16:30 Uhr
- Prosecco Prinzessinn & Tombola Sa.+So. mit Reise- & Flug-Gutscheinpreisen
- Gemütliches Beisammensein – Open End, die Gastlichkeit am Flugplatz
(red)