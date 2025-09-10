Aus für Wien: Flughafen Wien bedauert Entscheidung von Wizz Air

Der Flughafen Wien bedauert die Entscheidung von Wizz Air, sich vom Standort Wien zurückzuziehen, wie es in einer Presseerklärung heißt. Gleichzeitig will der Flughafen Wien aber nichts von "zu hohen Kosten" an seinem Standort wissen und spielt den Ball, typisch österreichisch, weiter.

Die Flughafen-Entgelte sind für alle Airlines gleich und werden mit 1.1.2026 um bis zu 5% gesenkt. Der Flughafen Wien ist ein hochqualitativer Standort und im Vergleich zu vielen anderen Airports sehr wettbewerbsfähig. Aber im internationalen Standortwettbewerb spielen Kostenbelastungen wie die staatliche Flugabgabe eine große Rolle – die gibt es zum Beispiel in Österreichs Nachbarländern Ungarn und der Slowakei nicht, schreibt der Flughafen-Sprecher in einer Mail an Medienvertreter.

Die Entscheidung von Wizz Air ist für die Beschäftigten und Passagiere sehr bedauerlich und kann auch Auswirkungen auf das Passagieraufkommen am Flughafen Wien haben. "Wir werden von Seiten Flughafen Wien jedenfalls alles daran setzen, die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten", hält Sprecher Peter Kleemann fest.

(red HT / VIE)