Fotostrecke: Airbus A300 von DHL auf dem Flughafen Wien

Der Airbus A300 ist mittlerweile selten geworden. Am 4. September besuchte eine Maschine dieses Typs den Flughafen Wien.

Der Airbus A300 mit der Kennung D-AZMP der Frachtfluggesellschaft DHL wurde erst vom Flughafen Bratislava (Deutsch: Pressburg) zum Flughafen Wien überstellt, wo dann die Fracht geladen wurde. Von Wien aus flog die 32 Jahre alte Maschine dann weiter nach Sofia und von dort zurück in die Slowakei.

Der Airbus wurde ursprünglich 1993 an Garuda Indonesia als Passagierflugzeug ausgeliefert und hatte in den folgenden Jahren zahlreiche Betreiber, ehe er 2008 zum Frachter umgerüstet wurde. Die in den Farben von DHL operierende EAT Leipzig übernahm den Zweistrahler im November 2023.

(red)