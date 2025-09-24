Glänzendes Saisonfinale für den HSV Red Bull Salzburg in Locarno

Mit einem starken Auftritt beendeten die Athletinnen und Athleten des HSV Red Bull Salzburg die Weltcupserie 2025 im Fallschirm-Zielspringen. Beim großen Finale in Locarno (19.–21. September) sorgte Sophie Grill mit ihrem Sieg in der Damenwertung für das Highlight, während Michael Urban mit Platz zwei den Vize-Gesamtsieg bei den Junioren fixierte.

Erster Saisonsieg für Sophie Grill

Die Heeressportlerin aus Puch schrieb dabei ein kleines Déjà-vu: Genau wie im Vorjahr triumphierte sie am Lago Maggiore – erneut mit einer Gesamtabweichung von nur 9 cm über acht Runden. Für Grill war es der erste Weltcupsieg in dieser Saison. „Ich bin unglaublich stolz, dass ich meinen Sieg von letztem Jahr wiederholen konnte. Das Wetter hat uns auch sehr in die Karten gespielt zum Abschluss. Es war wunderschön und wir haben die letzten Sommertage sehr genossen“, strahlte die Salzburgerin. In der Gesamtwertung der Weltcupserie gab es so Bronze für Grill. Auch ihre Teamkolleginnen präsentierten sich in starker Form. Marina Kücher belegte in Locarno Rang zehn und wurde 27. in der Gesamtwertung. Julia Schosser sprang auf Platz elf und fixierte damit auch Gesamtrang elf. Christina Graml erreichte Rang 20 und beendete die Saison auf dem 13. Platz der Gesamtwertung.

Silber und Bronze für den Nachwuchs

Große Freude herrschte auch bei den Junioren: Michael Urban holte beim Finale Rang vier und sicherte sich damit den Vize-Weltcupsieg in der Juniorenwertung. Sein Teamkollege Joachim Knauss landete in Locarno auf Platz sieben und schloss diese Weltcupsaison auf dem dritten Gesamtrang ab – ein bemerkenswertes Ergebnis für die Salzburger Rookies.

Starke Auftritte im Männerfeld

Im Herrenfeld überzeugten die Salzburger ebenfalls. Sebastian Graser belegte in Locarno mit nur 8 cm Gesamtabweichung in acht Runden Rang neun und verpasste in der Endabrechnung mit dem hervorragenden vierten Gesamtrang nur knapp das Podium. Ivaylo Delev wurde 18. und beendete die Saison als 28., Anton Gruber belegte Platz 70 in Locarno, gesamt wurde es 103. Auch die restlichen Salzburger Herren zeigten gute Leistungen zum Saisonabschluss: Michael Löberbauer sprang auf Rang 84 in Locarno (Rang 103 gesamt), sein Teamkollege Manuel Sulzbacher auf Rang 117 (gesamt 103).

Solide Ergebnisse in der Teamwertung

Auch in der Teamwertung mischten die Salzburger mit. Das Team HSV Red Bull Salzburg 1 belegte beim Finale in Locarno Rang 16 und schloss die Weltcupserie als Gesamtzehnter ab. HSV Red Bull Salzburg 2 erreichte Platz 20 im Abschlussbewerb und beendete die Saison auf Rang 23 der Gesamtwertung.

Erfolgreicher Saisonabschluss

Der HSV Red Bull Salzburg blickt damit auf eine Weltcupsaison zurück, die von Top-Einzelergebnissen und einer geschlossenen Teamleistung geprägt war – und mit Gold für Sophie Grill sowie Silber und Bronze in der Junioren-Gesamtwertung in Locarno einen würdigen Abschluss fand.

