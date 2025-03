Bundesheer: Eurofighter erreichen 20.000 Flugstunden

Am 11. März 2025 fand am Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg ein feierlicher militärischer Festakt mit Verteidigungsministerin Klaudia Tanner statt. Dieser Festakt würdigt die 20.000ste Flugstunde des Eurofighters, dies ist nicht nur ein Meilenstein in der Geschichte der österreichischen Luftstreitkräfte, sondern auch ein eindrucksvoller Beweis für die herausragende Professionalität der Piloten und die exzellente Arbeit des technischen Personals.

„Die Eurofighter als hochmoderne Kampfflugzeuge sind im Zusammenspiel mit dem militärischen Überwachungs-System der Goldhaube als aktive Komponente in der Luftraumüberwachung unverzichtbar. Sie beeindrucken durch ihre starke technische Leistung, die Piloten wiederum durch ihre körperliche Belastbarkeit. Die 20.000ste Flugstunde zeigt nicht nur die technische Leistungsfähigkeit des Systems, sondern sie ist auch ein eindrucksvoller Beweis für die herausragende Professionalität der Piloten und die exzellente Arbeit des technischen Personals“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Der erste österreichische Eurofighter - „Austrian Single 001 AS001“ - absolvierte am 21. März 2007 seinen Jungfernflug, wobei der Start und die Landung am Gelände des EADS-Werks in Manching stattfanden. Nur wenige Monate später, am 12. Juli 2007, landete der erste Eurofighter des Bundesheeres am Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg und markierte damit den Beginn einer neuen Ära in der österreichischen Luftraumüberwachung.

Impressionen von der Ankunft des ersten Eurofighters in Zeltweg 2007

Begleiter von zwei F-5 Tiger erreichte der erste österreichische Eurofighter mit der Kennung 7L+WA den steirischen Fliegerhorst.

Das neue Rückgrat der österreichischen Luftstreitkräfte wurde mit einem Water Salute durch die Flughafenfeuerwehr zünftig begrüßt.

Auch der heutige österreichische Air Chief, Generlamajor Gerfried Promberger (rechts), damals noch Einsatzpilot auf der Saab 105, war zugegen.

Fliegerlegende Doro Kowatsch, Draken-Pilot der ersten Stunde und während des jugoslawischen Bürgerkrieges als einer von neun Draken-Piloten zum Schutze Österreichs im Einsatz, war ebenfalls dabei. Kowatsch verstarb voriges Jahr auf einer Bergtour und erhielt ein militärisches Ehrenbegräbnis inkl. Missing Man Formation.

Am 2. Juni 2008 führten die Eurofighter ersten Priorität „ALPHA“ Einsatz über Österreich durch; ein Priorität „A“ Einsatz ist das Abfangen eines unbekannten Flugobjektes. Im Juli, nach der Rückgabe der von der Schweiz geleasten F-5 „Tiger“, übernahmen die Eurofighter die Verantwortung für die Sicherung des österreichischen Luftraumes. Bis heute haben die Eurofighter rund 700 Priorität „A“ Einsätze im österreichischen Luftraum erfolgreich durchgeführt.

Österreichs Eurofighter sind "technisch kastrierte" Maschinen der Tranche 1. Für diesen technischen Zustand trägt der ehemalige SPÖ-Verteidigungsminister Norbert Darabos die Verantwortung, der derzeit auf einem gut dotierten "Versorgungsposten" im Burgenland sitzt. Aktuell evaluiert man beim Bundesheer einen Nachfolger, denn bis 2032 müssen die Jets ersetzt werden. In Frage kommen unter anderem die US-amerikanische F-35, der schwedische Gripen oder die französische Rafale.

Der renommierte österreichische Militärluftfahrtjournalist Martin Rosenkranz, Gründer des Militärluftfahrtmagazins Airpower.at (nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Airshow) hat in einer sechsteiligen Serie für Austrian Wings über den Zustand von Österreichs Eurofightern Berichtet. Hier geht's zu Teil 1.

(red JT, CvD / BH)