Gewinnspiel: Austrian Wings verlost exklusives Drakenbuch von Bernd Karner

Rechtzeitig zum heutigen österreichischen Nationalfeiertag startet Austrian Wings ein Gewinnspiel. Bernd Karner (www.drakenbuch.at) stellt ein von ihm und vom letzten Kommandanten des Draken-Geschwaders signiertes Exemplar seines Buches "Saab Draken in Österreich - eine besondere Geschichte" zur Verfügung.

Im Sommer dieses Jahres brachte Bernd Karner eine limitierte Auflage seines Buches "Saab Draken in Österreich - eine besondere Geschichte" heraus. Das Buch hat keine ISBN ist NICHT im Handel erhältlich, sondern kann ausschließlich direkt beim Autor bestellt werden, wobei der größte Teil der Auflage schon verkauft ist. Ob es eine zweite Auflage geben wird, ist noch nicht entschieden.

Leser von Austrian Wings haben anlässlich des heutigen Nationalfeiertages (das Bundesheer veranstaltet landesweit Leistungsschauen) die einzigartige Chance, ein Exemplar dieses hochwertigen (regulärer Kaufpreis 89,90 Euro zzgl. Versand) fast 500 Seiten dicken und mit 700 Grafiken/Fotos bebilderten Buches zu gewinnen. Es ist vom Autor sowie von Oberst Roland Miedler, dem letzten Kommandanten des Draken-Geschwaders und heutigen Kommandanten des Überwachungsgeschwaders in Zeltweg, handsigniert und wird von Bernd Karner zusätzlich noch mit einer persönlichen Widmung für den Gewinner versehen, was den exklusiven Charakter des Werkes weiter steigert.

Dazu müssen Sie lediglich folgende Frage richtig beantworten: Welcher Pilot flog den ersten OE-Draken in Schweden, setzte erstmals mit einem OE-Draken in Österreich auf und führte den Letztflug des Draken in Österreich am 22. Dezember 2005 durch?

Die richtige Antwort senden Sie bitte bis spätestens Sonntag, 02. November 2025, 12 Uhr, per E-Mail mit dem Betreff "Gewinnspiel Drakenbuch" an wings (at) austrianwings.info.

Aus allen richtigen Einsendungen ermitteln wir per Zufallsprinzip den Gewinner. Der oder die Glückliche wird anschließend von uns per E-Mail über den Gewinn benachrichtigt. Wir leiten die Daten des Gewinners oder der Gewinnerin anschließend an den Autor Bernd Karner weiter, der sich direkt mit ihm oder ihr für die Übergabe des Buches in Verbindung setzen wird. Jeder Teilnehmer erklärt sich durch Absenden der E-Mail mit der richtigen Lösung an Austrian Wings mit dieser Vorgehensweise einverstanden.

Eine Barablöse ist nicht möglich, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Freude und Erfolg!

(red)