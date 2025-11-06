Austrian Wings gratuliert dem Gewinner des Drakenbuches von Bernd Karner

Stefan P. aus dem burgenländischen Schützen im Gebirge ist der Gewinner eines persönlich gewidmeten und handsignierten "Drakenbuches" von Bernd Karner. Herr P. wurde bereits verständigt, der Autor wird mit ihm Kontakt aufnehmen und ihm das Buch übersenden. Wir gratulieren recht herzlich.

Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die es diesmal nicht geschafft haben wünschen wir schon jetzt viel Glück für das nächste Mal. Es war bestimmt nicht das letzte Gewinnspiel auf Austrian Wings.

Wer das Drakenbuch haben möchte, kann es direkt über die Homepage des Autors bestellen.

(red)