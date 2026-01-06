Neues Buch erschienen: "100 Jahre Flughafen Innsbruck 1925 - 2025" von Tanja Chraust

Tanja Chraust, Expertin für den Flughafen Innsbruck, hat ein Buch anlässlich "100 Jahre Flughafen Innsbruck" veröffentlicht.

Dieses neue Buch „100 Flughafen Innsbruck 1925 – 2025“ (ISBN 978-3-200-10702-1) wurde im November 2025 beim Herausgeber Innsbrucker Flughafen vor etwa 150 Interessenten und Gönnern erstmals präsentiert. Die bekannte Tiroler Luftfahrt-Historikerin Tanja Chraust konnte umfassend über ihr rechtzeitig fertiggestelltes Werk sprechen und es präsentieren. "Als Mitglied unseres Historikervereines Interessengemeinschaft Luftfahrt Fischamend hat Tanja hier ein unnachahmliches und tolles Standardwerk in vielen Arbeitsstunden zusammengetragen und die Geschichte der ersten 100 Jahre des Innsbrucker Flughafens dokumentiert und für die Nachwelt gesichert", so ILF-Obmann Rudolf Ster.

Das 368 Seiten umfassende Werk ist in großem Querformat gehalten und in 4 große Zeitabschnitte eingeteilt und chronologisch aufgebaut.

Zeitabschnitt 1912 bis 1918

Innsbrucker Flugtage 1912, Fliegerangriff auf Innsbruck 1918 und die Landung der Rückzugmaschinen im November 1918.

Zeitabschnitt 1925 bis 1947, der erste Flughafen

Flughafengelände, Flugverkehr, Flugzeug-Höhentransporte, Rundflüge, sowie Flugsport.

Zeitabschnitt 1948 bis1965, Flughafen Innsbruck West/Kranebitten

Flughafengelände, Flugverkehr, Flugrettung, Rundflüge, Flugsport, sowie Flugplatzrennen.

Zeitabschnitt 1965 bis 2025, Flughafen Innsbruck

Flughafengelände, Flugverkehr, Flugrettung, Rundflüge, Flugsport, Flugplatzrennen, sowie Flughafenfeste

Das Buch ist wunderbar verständlich und die Textierung, Bildmaterial und Dokumentenmaterial hält sich wohltuend die Waage, sodass es für jeden Enthusiasten für Fliegerei vorbehaltlos und wärmstens zu empfehlen ist.

Auswahl von Bezugsquellen:

Tyrolia Buchhandlung Innsbruck http://www.tyrolia.at/

Wagner’sche Buchhandlung, Innsbruck http://www.wagnersche.at/

Liber Wiederin Innsbruck mail•@•liberwiederin.at

Eine ausführliche Rezension dieses Buches lesen Sie voraussichtlich noch im Jänner auf Austrian Wings.

(red Cvd / PA ILF)