Buchneuerscheinung: Saab Draken in Österreich - eine besondere Geschichte

20 Jahre nach dem offiziellen Fly Out und dem Letztflug des Draken in Österreich ist dieser reichhaltig illustrierte Bildband erschienen. Chronologisch wird die Drakenära von den ersten Erwähnungen dieses Flugzeugtyps bis zum Letztflug im Jahr 2005 mit eindrucksvollen Bildern und Originaldokumenten dargestellt.

498 Seiten

Über 700 Fotos, Grafiken und Dokumente

Format: 20 x 30 cm (A4 quer), Hardcover

Limitierte Sonderauflage

Preis: €89,90

Chronologisch wird die Ära des Draken in Österreich von den ersten Erwähnungen dieses Flugzeugtyps zu Beginn der 1960er Jahre bis zum Letztflug im Dezember 2005 mit noch nie veröffentlichten Fotos und zahlreichen Originaldokumenten und Grafiken dargestellt.

Durch die Unterstützung und Mitwirkung zahlreicher Piloten und Techniker konnte bisher unveröffentlichtes Material gesammelt werden, das einen tiefen Einblick in eine herausfordernde, politisch umstrittene aber letztlich erfolgreiche Epoche der Militärfliegerei in Österreich liefert, verspricht Autor Bernd Karner.

Die fliegerische und technische Ausbildung in Schweden, sowie die Schießübungen in Vidsel/Nordschweden und die Luftkampftrainings in Waddington/England werden ebenfalls ausführlich behandelt. Weiters werden sämtliche Erstflüge, Erstlandungen, Letztflüge und Jubiläen sowie Sonderlackierungen und Flight Displays mit eindrucksvollen Fotos dargestellt. Neben vielen weiteren Fakten sind auch der Verbleib aller in Österreich betriebenen Draken sowie deren Serialnummern und Indienststellungsdaten dokumentiert.

Über den Autor

Bernd Karner, geboren 1971 in Leoben, verheiratet und Vater zweier Kinder lebt seit 1994 in Scheifling. Nach Abschluss einer Lehre als Technischer Zeichner maturierte er 1997 an der HTBL-Kapfenberg im Fachbereich Maschinenbautechnik. In der Fliegerwerft 2 in Zeltweg erfolgte die Ausbildung zum Leitenden Militärluftfahrttechniker. Im Anschluss daran ergab sich ein Wechsel an die Landesberufsschule Knittelfeld, an welcher er seither die Lehrlinge im Bereich Luftfahrzeugtechnik unterrichtet. Die enge Verbindung zum ÖBH besteht weiterhin.

Mehr Informationen und Bestellmöglichkeiten gibt es auf der Homepage "Drakenbuch" des Autors Bernd Karner.

