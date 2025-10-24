Stefanik Airport in Pressburg/Bratislava begrüßt 2.000.000sten Passagier

Heute begrüßte der Flughafen M. R. Štefánik die zweimillionste Passagierin des Jahres, die 23-jährige Natália Hanusová, die mit einem Flug der Pegasus Airlines von Pressburg/Bratislava nach Tiflis/Tbilissi (Georgien) mit Zwischenstopp in Istanbul flog. Der Flughafen erreichte damit zum ersten Mal seit sechs Jahren wieder die Marke von 2.000.000 abgefertigten Passagieren – zuletzt hatte er diese Schwelle vor der Pandemie im Jahr 2019 überschritten.

„Zwei Millionen Passagiere sind ein großartiger Meilenstein, und wir freuen uns sehr, diesen erreicht zu haben. Es steht bereits fest, dass wir die Gesamtzahl der abgefertigten Passagiere aus dem letzten Jahr übertroffen haben. Im Jahr 2024 haben wir insgesamt 1.948.008 Passagiere bei Ankünften und Abflügen abgefertigt. In diesem Jahr haben wir bis zum 24. Oktober bereits 2.000.000 Passagiere erreicht. Wir sind nun gespannt, ob wir den historischen Passagierrekord von 2,29 Millionen aus dem Jahr 2018 brechen werden“, sagte Dušan Novota, CEO und Vorstandsvorsitzender des Flughafens M. R. Štefánik der slowakischen Hauptstadt Pressburg/Bratislava.

Vor ihrem Abflug nach Istanbul und weiter nach Tiflis erhielt die Jubiläumspassagierin kostenlosen Zugang zur Pearl Lounge Business Lounge und Flughafen-Geschenke vom CEO.

„Herzlichen Glückwunsch an Sie und mich, ich fühle mich geehrt, so belohnt zu werden. Ich liebe das Reisen und den damit verbundenen Adrenalinkick, ich liebe das Fliegen, daher ist dies auch eine Art Befriedigung für mich“, sagte Natália aus Bratislava-Devínska Nová Ves, die sich über das Jubiläum freute. Sie flog nach Tiflis, um dort Urlaub zu machen und ihre ehemalige Klassenkameradin zu treffen. Die Studentin kaufte ihr Ticket selbst, da sie mit Flügen von Bratislava aus bestens vertraut ist – sie studierte in den Niederlanden und nutzte regelmäßig Flüge von Bratislava nach Eindhoven. Sie freut sich auch darauf, die traditionelle georgische Küche zu probieren, lokale Bräuche kennenzulernen und die Berge zu erkunden.

