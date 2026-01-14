„Ich möchte unseren Airline-Partnern für die kontinuierliche Erweiterung ihres Streckennetzes ab Pressburg/Bratislava danken, ebenso wie unseren Passagieren für ihr Vertrauen in die Direktflüge von unserem Flughafen. Im Jahr 2025 erzielte der Flughafen Bratislava einen Passagierrekord, und für 2026 erwarten wir eine noch deutlichere Steigerung auf über vier Millionen abgefertigte Passagiere. Im vergangenen Jahr haben wir acht Monate in Folge historische Passagierrekorde verzeichnet, was in erster Linie auf die größte Anzahl neu eingeführter Linienflüge in unserer Geschichte zurückzuführen ist – insgesamt 28“, sagte Dušan Novota, CEO und Vorstandsvorsitzender des Flughafens M. R. Štefánik.

Von den "rekordverdächtigen" 28 neuen Linienflugverbindungen, die 2025 eingeführt wurden, hat Wizz Air 14 neue Verbindungen aufgenommen, Ryanair hat 12 neue Strecken hinzugefügt, während Norwegian (Kopenhagen) und Arkia Israeli Airlines (Tel Aviv) jeweils eine neue Strecke ab Pressburg/Bratislava eingeführt haben. Das ist auch dem Umstand zu verdanken, dass Wizz Air seine Basis in Wien vollständig schließt und Ryanair seine Präsenz reduziert, weil die österreichische Politik ebenso unfähig wie unwillig ist, die Standortkosten (Luftverkehrssteuer) zu senken.

Ryanair ist die wichtigste Fluggesellschaft auf dem Airport der slowakischen Metropole.

Der bedeutendste operative Meilenstein des Jahres 2025 war die Eröffnung der Wizz Air-Basis am Flughafen Pressburg/Bratislava am 14. November, die eine erhebliche Ausweitung der Präsenz der Fluggesellschaft bedeutete. Wizz Air erweiterte sein Streckennetz von zwei auf 16 Strecken im Jahr 2025 und plant, im Jahr 2026 weitere 14 neue Strecken hinzuzufügen, wodurch sich die Gesamtzahl der Linienflüge auf 30 erhöht.

Wizz Air spielt gleichfalls eine bedeutende Rolle und baut ihre Präsenz stetig aus.

Die Fluggesellschaft wird ihre Basis in Bratislava mit vier Airbus A321neo-Flugzeugen betreiben. Darüber hinaus hat Wizz Air am 21. November eine neue Inlandsflugverbindung zwischen Pressburg/Bratislava und Kaschau/Košice mit neun Flügen pro Woche aufgenommen. Nach zehn Jahren Betrieb einer Basis am Flughafen Bratislava mit zwei stationierten Flugzeugen hat Ryanair im Oktober 2025 seine Präsenz durch die Stationierung eines dritten Flugzeugs weiter ausgebaut, wodurch mehrere zusätzliche Strecken ab Bratislava aufgenommen werden konnten.

Unter den beliebtesten Flugstrecken Pressburgs/Bratislavas gemessen an den Passagierzahlen im letzten Jahr dominierten London und der türkische Ferienort Antalya. Jedes dieser Reiseziele verzeichnete mehr als 200.000 Passagiere, die von und nach Bratislava reisten, gefolgt von den Strecken nach Hurghada, Mailand und Manchester. Während der Sommersaison konnten Passagiere, die von Bratislava aus abflogen, zwischen 39 Linienflügen und 43 Charterflügen wählen. In der Wintersaison 2025/2026 verzeichnete der Flughafen mit 49 Linienflügen und 10 Charterflügen zu exotischen Urlaubszielen einen neuen Höchststand.

Im Jahr 2025 gehörten zu den beliebtesten Linienflügen, die für den Einzelkauf von Tickets verfügbar waren, Flüge von und nach London (Flughäfen Luton und Stansted), Mailand (Flughäfen Bergamo und Malpensa), Manchester, Malta und Dublin.

Das ganze Jahr über wählten Kunden von Reiseveranstaltern am häufigsten Charterflüge von Bratislava nach Antalya, Hurghada, Larnaca auf Zypern, Monastir in Tunesien, Marsa Matruh und Salalah im Oman. Das ägyptische Reiseziel Marsa Matruh entwickelte sich zum Überraschungshit der Saison und kletterte im Vergleich zum Vorjahr unter die Top 5 der Charterdestinationen, während die Beliebtheit der anderen führenden Reiseziele unverändert blieb.

Der Juli war mit insgesamt 358.898 abgefertigten Passagieren bei Ankünften und Abflügen der stärkste Monat des Jahres 2025. Der verkehrsreichste Tag des Jahres war der 22. Juli, an dem das Flughafenpersonal 12.971 abfliegende und ankommende Passagiere abfertigte.

Die größte Fluggesellschaft am Flughafen Pressburg/Bratislava im Jahr 2025, gemessen an der Anzahl der abgefertigten Passagiere, blieb die irische Fluggesellschaft Ryanair. Es folgten Smartwings, Wizz Air und die Linienfluggesellschaft Pegasus Airlines, die Flüge nach Istanbul und Antalya anbietet.

Nach einer elfjährigen Pause nahm der Flughafen Bratislava seine Zusammenarbeit mit der skandinavischen Fluggesellschaft Norwegian wieder auf, die vom 28. Juni bis zum 19. August 2025 neue Linienflüge zwischen Bratislava und Kopenhagen durchführte. Darüber hinaus führte Arkia Israeli Airlines während der Sommersaison neue Direktflüge von Tel Aviv aus durch.

Im Luftfrachtbereich wurden am Flughafen Pressburg/Bratislava insgesamt 18.929 Tonnen Fracht umgeschlagen, was einem Anstieg von bis zu 70 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, als 11.136 Tonnen umgeschlagen wurden. Der größte Frachtfluganbieter am Flughafen ist European Air Transport Leipzig, der Frachtflüge für DHL durchführt. Das Wachstum wurde in erster Linie durch den Einsatz größerer Flugzeugtypen durch European Air Transport Leipzig sowie durch eine Zunahme von unregelmäßigen Ad-hoc-Frachtflügen vorangetrieben.

Während der Wintersaison konnten Passagiere Langstreckenflüge zu exotischen Zielen mit Code E-Flugzeugen nutzen, darunter die Boeing 787-9 Dreamliner mit einer Kapazität von 355 Sitzplätzen und der Airbus A330 mit einer Kapazität von 285 Sitzplätzen. Die Flüge starteten in Pressburg/Bratislava und führten zu Zielen wie Phuket (Thailand), Mauritius, der Dominikanischen Republik und Vietnam sowie – mit anderen Flugzeugtypen – nach Katar, Bahrain, Dubai, Salalah und Muscat im Oman, Sansibar und Ägypten.

Im letzten Monat des Jahres, dem Dezember 2025, verzeichnete der Flughafen Bratislava einen Rekord von 225.898 Passagieren, was einem Anstieg von 99 % gegenüber Dezember 2024 entspricht, als 113.000 Passagiere abgefertigt wurden. Insgesamt wurden im Dezember 1.956 Flüge durchgeführt. Zu den beliebtesten Zielen ab Bratislava gehörten in diesem Monat Barcelona, Košice, London, Thessaloniki, Rom und Neapel.

Das Jahr 2026 begann mit einem anhaltenden Wachstum am Flughafen Bratislava. Im Januar werden vier neue Strecken von Wizz Air aufgenommen, die Bratislava mit Eriwan (Armenien), Kutaissi (Georgien), Larnaca (Zypern) und Chișinău (Moldawien) verbinden. Die neuen Ziele wurden den Medien am Flughafen von Vertretern der jeweiligen Botschaften in der Slowakei offiziell vorgestellt. Im Laufe des März wird Wizz Air weitere neun neue Strecken ab Bratislava hinzufügen, gefolgt von der Aufnahme von Linienflügen nach Mykonos im Juni.

