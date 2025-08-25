Wizz Air eröffnet neue Basis in Pressburg/Bratislava

Wizz Air hat im August die Eröffnung ihrer Basis auf dem Flughafen Pressburg/Bratislava und die weitere Ausweitung ihrer Aktivitäten in der Slowakei bekannt gegeben. Dazu werden zwei Airbus A321neo in der slowakischen Hauptstadt stationiert.

Nach der kürzlichen Ankündigung der neuen Flugverbindung nach Bukarest bietet Wizz Air nun 17 Flugverbindungen in zehn Länder aus der Slowakei an und erweitert damit sein Streckennetz ab Pressburg/Bratislava um zwölf Direktverbindungen. Neue Flüge nach Athen, Alicante, Barcelona, Málaga, Basel, Lamezia Terme, Neapel, Palermo, Niš, Plovdiv, Varna und Oslo können bereits gebucht werden.

Dušan Novota, CEO des Flughafens Bratislava, sagte: „Dies ist ein historischer Moment für den Flughafen Bratislava. Die Eröffnung der Wizz Air-Basis in Bratislava zusammen mit 13 neuen Strecken ist ein großer Erfolg für unseren Flughafen, da dadurch jährlich etwa eine Million zusätzliche Passagiere hinzukommen werden, wodurch unsere Passagierzahlen von derzeit 2 Millionen auf 3 Millionen im nächsten Jahr steigen werden. Wir möchten unserem Partner Wizz Air unseren aufrichtigen Dank für sein Engagement für die Anbindung der Slowakei und für sein bemerkenswertes Wachstum in Bratislava aussprechen.“

(red / BTS)