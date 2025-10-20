Wizz Air kündigt Verbindung von Hamburg nach Podgorica an

Wizz Air setzt ihr Wachstum am Hamburg Airport fort und kündigt eine neue Direktverbindung nach Podgorica an. Ab dem 31. März 2026 wird die Hauptstadt Montenegros dreimal wöchentlich – jeweils dienstags, donnerstags und samstags – nonstop ab Hamburg erreichbar sein.

Mit der neuen Strecke baut die Airline ihr Engagement in Norddeutschland weiter aus und ergänzt ihr Netzwerk in Südosteuropa um eine beliebte Sommerdestination. Tickets für die neue Verbindung sind bereits buchbar.

Mit der neuen Verbindung nach Podgorica bietet Wizz Air ab Hamburg nun insgesamt 13 Direktziele an. Die Auswahl reicht von City-Destinationen in Osteuropa bis hin zu sonnigen Urlaubszielen in der Mittelmeerregion – und unterstreicht die zunehmende Bedeutung Hamburgs als Tor zu Mittel- und Südosteuropa.

Flugdetails von Hamburg (HAM) nach Podgorica (TGD) im Überblick

Erstflug: 31. März 2026

Flugdauer: ca. 2:30 Stunden

Flugtage: Dienstag, Donnerstag, Samstag

Flugzeiten: jeweils um 09:25 Uhr

(red / HAM)