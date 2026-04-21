Wizz Air feiert 10 Jahre am Flughafen Hamburg

Seit dem Erstflug nach Danzig am 17. April 2016 hat sich Wizz Air zu einem wichtigen Partner am Hamburg Airport entwickelt und verbindet die Hansestadt inzwischen mit einem dichten Streckennetz in Mittel- und Osteuropa. Am 17. April 2026 wird das Jubiläum am Flughafen Hamburg mit einem besonderen Flug nach Danzig gefeiert – derselben Destination wie beim Erstflug vor zehn Jahren.

„Wizz Air ist in den vergangenen zehn Jahren zu einem verlässlichen und starken Partner am Hamburg Airport geworden. Mit ihrem wachsenden Angebot eröffnet die Fluggesellschaft den Norddeutschen zahlreiche attraktive Reisemöglichkeiten – sei es für den Städtetrip, Strandurlaub oder einen Besuch bei Familie und Freunden. Mit rund 3,5 Millionen Fluggästen in den vergangenen Jahren wird deutlich, wie gut das Angebot von Wizz Air in Hamburg angenommen wird. Wir bedanken uns bei der Airline für die langjährige, erfolgreiche Zusammenarbeit und freuen uns darauf, gemeinsam noch viele Gäste aus Hamburg hinaus in die Welt zu begleiten“, sagt Gesa Zaremba, Head of Airline & Traffic Development am Hamburg Airport.

„In den vergangenen zehn Jahren ist Hamburg zu einer wichtigen Stadt für Wizz Air geworden und wir freuen uns, unser zehnjähriges Jubiläum gemeinsam mit dem Hamburg Airport zu feiern. Dieses Jubiläum spiegelt die starke und anhaltende Nachfrage nach verlässlichen Reisemöglichkeiten zwischen Norddeutschland sowie Mittel- und Osteuropa wider. Während wir unser Streckennetz weiter ausbauen und die Sitzplatzkapazität 2026 in Deutschland um 31 Prozent und in Hamburg um mehr als 36 Prozent erhöhen, bleiben wir unserem Ziel verpflichtet, unseren Kundinnen und Kunden noch mehr Auswahl und Mehrwert zu bieten und zugleich unsere langfristige Partnerschaft mit dem Hamburg Airport weiter zu stärken“, sagt Anastasia Novak, Corporate & Sustainability Communications Managerin bei Wizz Air.

Zehn Jahre Wachstum am Hamburg Airport

Vor zehn Jahren, im April 2016, hob der erste Wizz-Air-Flug von Hamburg nach Danzig ab. Seitdem hat die Fluggesellschaft zirka 3,5 Millionen Passagiere mit über 18.000 Flügen von und nach Hamburg gebracht. Wizz Air gehört nach Passagierzahlen heute zu den drei größten Fluggesellschaften am Hamburg Airport – ein klares Zeichen für das kontinuierliche Wachstum in den vergangenen zehn Jahren und die stetige Erweiterung ihres Angebots. Viele der insgesamt 12 Ziele von Wizz Air ab Hamburg gelten dabei häufig noch als Geheimtipps und bieten den Norddeutschen die Chance, neue Regionen in Europa zu entdecken und persönliche Verbindungen zu Familie und Freunde zu pflegen. Für 2026 ist weiteres Wachstum vorgesehen: Mit neuen Verbindungen – unter anderem nach Podgorica – und einer um 36 Prozent erhöhten Sitzplatzkapazität im Vergleich zum Vorjahr, baut Wizz Air ihr Engagement in Hamburg weiter aus und stärkt so die Anbindung Norddeutschlands an Mittel- und Osteuropa.



Von Danzig in die Welt: mit kulinarische Lieblingsmomenten an Bord

Am 17. April 2026 kehrt Wizz Air symbolisch zu ihren Anfängen in Hamburg zurück: Auch der Jubiläumsflug führt nach Danzig an der polnischen Ostseeküste. Die Strecke gehört seit 2016 zu den stärksten Verbindungen der Airline ab Hamburg und wurde in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Besonders beliebt sind zudem Verbindungen nach Albanien, Polen, Bulgarien und Nordmazedonien, die sowohl von Urlaubsgästen als auch von Familien- und Geschäftsreisenden gerne genutzt werden – häufig zu Zielen, die noch als echte Entdeckungen gelten und Menschen über Grenzen hinweg zusammenbringen.

Auch an Bord haben sich klare Favoriten herauskristallisiert: Segafredo-Kaffee und das Schokocroissant gehören zu den beliebtesten Produkten auf den Flügen von und nach Hamburg. Damit startet für viele Gäste das Reiseerlebnis bereits in der Kabine – ob auf dem Weg in den Urlaub oder zurück nach Hause.

(red / HAM)