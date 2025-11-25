100 Jahre Lufthansa: Ganze "Flotte" mit Jubiläums-Sonderlackierung

Im Jahr 2026 feiert Lufthansa ein bedeutendes Jubiläum: 100 Jahre seit der Gründung der ersten Lufthansa im Jahr 1926. Zu diesem besonderen Anlass hebt die Kranich-Airline mit einer einzigartigen „Jubiläumsflotte“ ab, die Tradition und Innovation in einem beeindruckenden Design vereint.

Die wichtigsten Teil-Flotten von Lufthansa erhalten ihre eigene Sonderlackierung im ikonischen 100-Jahre-Look: Der blaue Flugzeugrumpf wird von einem weißen Kranich geziert, dessen Flügel in die Tragflächen übergehen. Neben dem Kranich ist auf der linken Rumpfseite eine „100“ und auf der rechten Rumpfseite der Schriftzug „1926 / 2026“ integriert. Ebenso wird auch an der Unterseite des Flugzeugs eine „100“ zu sehen sein.

Die Jubiläumsflotte wird von der werksneuen Boeing 787-9 „Berlin“ mit der Kennung D-ABPU angeführt, die im Dezember in Frankfurt erwartet wird. Ebenfalls lackiert werden ein Airbus A380, ein Airbus A350-1000, ein Airbus A350-900 und ein Airbus A320 sowie eine Boeing 747-8. ie Flugzeuge werden nach und nach im neuen Design erstrahlen – Voraussichtlich im Herbst 2026 ist die Jubiläumsflotte dann komplett.

(red / LH)