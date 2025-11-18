Lufthansa erhält Boeing 787 mit "100 Jahre Kranich"-Sonderlackierung

Boeing 787-9 als fliegender Botschafter für das 100-jährige Gründungsjubiläum - die D-ABPU soll im Dezember in Frankfurt eintreffen.

Die Boeing 787-9 mit der ikonischen Lufthansa Sonderlackierung zum 100-jährigen Gründungsjubiläum 2026 wird im Dezember an Lufthansa ausgeliefert. Das Flugzeug, das bei Boeing in Charleston (South Carolina) seine Lackierung erhalten hat, wurde gestern nach Everett (Washington) überstellt. Kurz vor Weihnachten wird das Flugzeug mit dem Namen Berlin dann in Frankfurt erwartet.

Die Sonderlackierung mit der Kennung D-ABPU, die anlässlich des 100-jährigen Gründungsjubiläums von Lufthansa im Jahr 2026 gestaltet wurde, vereint Tradition und Zukunft in einem ikonischen Design. Der blaue Flugzeugrumpf wird von einem weißen Kranich geziert, dessen Flügel in die Tragflächen übergehen und so das Flugzeug zu einem fliegenden Botschafter der Lufthansa machen.

Voraussichtlich im Januar wird die D-ABPU in den Liniendienst gehen.

