100-Jahr-Jubiläum: Lufthansa A380 jetzt mit XXL-Kranich

Zum 100-jährigen Gründungsjubiläum von Lufthansa erstrahlt nun auch das größte Passagierflugzeug der Welt im blauen Sonderdesign. Am gestrigen Mittwochabend landete der Airbus A380 unter der Flugnummer LH9901 am Flughafen München. Er kam aus dem irischen Shannon, wo er zuvor mit XXL-Kranich sowie den Schriftzügen „1926 | 2026“ und „100“ lackiert worden war.

35 Kolleginnen und Kollegen arbeiteten exakt 34 Tage am Airbus A380. Sie erweckten den 47 Meter langen stilisierten Kranich auf dem Flugzeug zum Leben und lackierten insgesamt über 4.000 Quadratmeter Fläche. Das sind umgerechnet etwa 16 Tennisplätze. Der Airbus mit der Kennung D-AIMH wird ab März den regulären Liniendienst aufnehmen.

Der Airbus A380 ist bereits das vierte Flugzeug in diesem außergewöhnlichen Design. Anfang des Monats landete bereits ein frisch lackierter blauer Airbus A350-900 in München. Auch eine Boeing 787-9 und ein Airbus A320neo, beide mit ihrer Heimatbasis in Frankfurt, sind in den „100 Jahre-Farben“ unterwegs. Am morgigen Freitag wird noch ein Airbus A320neo mit XXL-Kranich in München erwartet.

In den nächsten Wochen werden dann noch eine Boeing 747-8 und ein Airbus A350-1000 folgen. Insgesamt sind dann sieben Sonderlackierungen zum 100. Gründungsjubiläum unterwegs. Die Flugzeuge erhalten das Sonderdesign entweder im Rahmen einer turnusgemäßen Erneuerung der Lackierung oder, im Falle von Neuauslieferungen, als Erstlackierung ab Werk. Dadurch entstehen nur geringe Sonderkosten für diesen speziellen Flottenauftritt im Jubiläumsjahr der Lufthansa.

(red MSL / PM LH)