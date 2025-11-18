Bestätigt: Großauftrag von Fly Dubai für Airbus - Airline kauft mindestens 150 A321neo

Der bisherige Boeing-Operator Fly Dubai wird Airbus-Großkunde. Das wurde soeben im Rahmen der Dubai Air Show bekannt gegeben.

Fly Dubai unterzeichnete bei Airbus eine Kaufabsichtserklärung über 150 Airbus A321neo, durch Optionen könnten die A321neo-Flotte von Fly Dubai am Ende sogar auf bis zu 250 Maschinen anwachsen. Der Auftrag diene der "Diversifikation der Schmalrumpfflotte", teilte das Unternehmen mit und ließ letzten Endes offen, ob mit den Modell aus dem Hause Airbus die bisherige Boeing 737-Flotte (737 MAX und 737-800) vollständig oder teilweise ersetzt werden soll. Die Auslieferung der neuen Flugzeuge soll ab 2031 beginnen.

Der 2008 gegründete Billigflieger Fly Dubai mit Sitz in Dubai fliegt aktuell mit einer Flotte von knapp 100 Boeing 737 MAX 8, 737 MAX 9 und Boeing 737-800. Zusätzlich sind 30 Langstreckenflugzeuge des Typs Boeing 787 Dreamliner bestellt.

(red)