Billigflieger Fly Dubai könnte mit Großauftrag ins Airbus-Lager wechseln

Der 2008 gegründete Billigflieger Fly Dubai mit Sitz in Dubai fliegt aktuell mit einer Flotte von knapp 100 Boeing 737 MAX 8, 737 MAX 9 und Boeing 737-800. Zusätzlich sind 30 Langstreckenflugzeuge des Typs Boeing 787 Dreamliner bestellt.
Laut der deutschen Wirtschaftsministerin Katherina Reiche habe Fly Dubai allerdings im Rahmen der laufenden Dubai Air Show beim europäischen Luftfahrtkonzern Airbus einen Großauftrag über 100 Flugzeuge des Typs A321neo getätigt. Bestätigt wurde diese Information bisher weder von Airbus noch von Fly Dubai.
(red)