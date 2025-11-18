Billigflieger Fly Dubai könnte mit Großauftrag ins Airbus-Lager wechseln

Bisher setzt der arabische Low Cost Carrier Fly Dubai auf eine reine Boeing-Flotte. Allerdings mehren sich die Gerüchte, dass die Fluglinie im Rahmen der momentan stattfindenden Dubai Air Show einen Großauftrag bei Airbus bekannt geben könnte. Das wäre ein schwerer Rückschlag für den krisengebeutelten US-Flugzeughersteller Boeing.

Der 2008 gegründete Billigflieger Fly Dubai mit Sitz in Dubai fliegt aktuell mit einer Flotte von knapp 100 Boeing 737 MAX 8, 737 MAX 9 und Boeing 737-800. Zusätzlich sind 30 Langstreckenflugzeuge des Typs Boeing 787 Dreamliner bestellt.

Laut der deutschen Wirtschaftsministerin Katherina Reiche habe Fly Dubai allerdings im Rahmen der laufenden Dubai Air Show beim europäischen Luftfahrtkonzern Airbus einen Großauftrag über 100 Flugzeuge des Typs A321neo getätigt. Bestätigt wurde diese Information bisher weder von Airbus noch von Fly Dubai.

(red)