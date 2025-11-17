Großauftrag für Boeing von Emirates

Emirates, die ihr globales Streckennetz zu einem guten Teil mit der Boeing 777 als Flaggschiff ausgebaut hat, ist einer der Erstkunden für die neue 777X-Familie und hat bereits zwei Bestellungen über insgesamt 205 Flugzeuge aufgegeben. Mit dem neuen Kauf steigt die Zahl der 777X-Bestellungen von Emirates – bestehend aus den Modellen 777-9 und 777-8 – auf 270 Flugzeuge, wodurch die Position als größter 777X-Kunde weiter gefestigt wird.
Der Commercial Market Outlook (CMO) 2025 von Boeing prognostiziert eine anhaltende Nachfrage nach Großraumflugzeugen im Nahen Osten, wo in den nächsten 20 Jahren voraussichtlich fast 3.000 neue Großraumjets benötigt werden.
(red / Boeing / EK)