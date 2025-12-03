AUA flog Adventkränze für Österreichs Soldaten nach Bosnien

In Bosnien versehen Soldaten des Österreichischen Bundesheeres in Sarajewo, der bosnischen Hauptstadt, ihren friedenserhaltenden Dienst. Die AUA flog jetzt Adventkränze für die Bundesheer-Angehörigen, die Weihnachten fern der Heimat verbringen müssen, nach Bosnien.

"Wie schon in den vergangenen Jahren übernahm Austrian Airlines dankenswerterweise kostenlos den Transport von Adventkränzen von Österreich nach Sarajevo; in den Einsatzraum unserer Soldaten. Diese Adventkränze bringen ein Stück vorweihnachtliche Heimat", so Bundesheer-Sprecher Oberst Michael Bauer.

Derzeit sind knapp 40 Soldaten des Bundesheeres im Rahmen der EUFOR ALTHEA-Mission im Einsatz. Sie sind Teil des deutschen Unterstützungselements (National Support Element, NSE) und in Sarajewo stationiert.

(red / ÖBH)