AUA bestätigt Austrian Wings Bericht: Erster Embraer E195 hat Wien verlassen

Austrian Wings Leser wussten es bereits: Heute begann die Ausflottung des E195 bei Austrian Airlines. Nun bestätigte die AUA unseren Bericht. Um 17:04 Uhr verließ der erste E195 den Flughafen Wien in Richtung Italien, wo er nun bei Air Dolomiti fliegen wird.

Mit der Flugnummer EN9910 hat heute um 17:04 Uhr ein Flug abgehoben, der ein Stück Austrian Airlines Fluggeschichte geschrieben hat: Unter der Kennung I-ENJA wurde die Embraer-Maschine, die bisher mit der Kennung OE-LWM für Austrian geflogen ist, nach Verona überstellt. Sie wurde von der Austrian Technik mit einem eigens angefertigten Banner verabschiedet. Mit diesem heutigen Flug hat der bereits bekannte Flottenrollover auf der Kurz- und Mittelstreckenflotte begonnen. Der erste Schritt dazu ist der Start der Ausflottung der 17 Embraer-Maschinen in der Flotte von Austrian Airlines. Insgesamt 13 dieser 17 Flugzeuge gehen an die Konzernschwester Air Dolomiti. Die übrigen vier Flugzeuge werden extern verkauft. Der Verkaufsprozess wird Anfang 2026 starten. Austrian Wings berichtete darüber bereits.

„Wir verabschieden uns vom ersten von 17 Embraer Flugzeugen, das uns viele Jahre gute und wichtige Dienste geleistet hat. Wir freuen uns, dass ein großer Teil der Embraer Flotte nun bei der Austrian Konzernschwester Air Dolomiti weiterfliegen wird. Ich danke allen im Austrian Team, die den Start der Embraer Ausflottung so rasch, sicher und unkompliziert in die Wege geleitet haben“, betont Austrian Airlines COO Stefan-Kenan Scheib.

Die heute verabschiedete „Whisky Mike“ verlässt die Austrian Flotte nach 30.393 Betriebsstunden – davon 21.417 für Austrian - und mehr als neun Jahren Austrian Flottenzugehörigkeit. Sie startete am 18. April 2016 mit einem Flug von Wien nach Stuttgart in den Linienbetrieb bei Austrian Airlines und war damals die vierte Embraer, die eingeflottet wurde.

Umfangreicher Flotten-Rollover

Anstelle der 17 Embraer-Maschinen erhält Austrian Airlines sechs zusätzliche, fabriksneue Airbus A320neo mit jeweils 180 Sitzplätzen. Die erste dieser sechs Maschinen wird für Sommer 2026 erwartet. Die Airbus-Flotte des österreichischen Home-Carriers wächst damit auf 46 Flugzeuge. All diese Maßnahmen sind Teil eines umfangreichen Flotten-Rollovers der Kurz- und Mittelstreckenflotte bei Austrian Airlines.

Auch die Langstreckenflotte wird, wie bereits bekannt, erneuert. Mitte 2024 wurden die ersten beiden Boeing 787-9 „Dreamliner“ bei Austrian Airlines eingeflottet. Nach aktuellem Stand werden zehn weitere dieser Flugzeuge bis Ende 2028 dazukommen. Damit wird die aktuelle Langstreckenflotte – zusätzlich besteht sie aus sieben Boeing 777 und drei Boeing 767 – modernisiert und auf 12 Flugzeuge erweitert.

Unterm Strich harmonisiert Austrian Airlines damit ihre gesamte Flotte. Aus fünf Flotten – Embraer, Airbus, Boeing 767, Boeing 777, Boeing 787-9 werden künftig zwei – mit der Airbus A320-Familie und den Boeing 787-9 Dreamlinern.

Die Ausflottung der Embraer 195 wird nach aktuellem Stand bis Ende 2028 abgeschlossen sein. Die nächste Embraer-Maschine wird Austrian voraussichtlich im Februar 2026 verlassen.

(red / OS)