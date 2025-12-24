AUA Flug (durchgeführt von Air Baltic) musste auf Grund technischer Probleme umkehren

Wegen Problemen mit dem Enteisungssystem musste gestern Abend eine Maschine der Air Baltic, welche im Auftrag von Austrian Airlines unterwegs war, ihren Flug abbrechen. Betroffen war der AUA Flug 639 von Wien nach Budapest.

Austrian Airlines setzt mehrere Flugzeuge von Air Baltic im Wetlease ein, wie Austrian Wings bereits berichtet hat. Eine dieser Maschinen ist der Airbus A220-300, amtliche Kennung YL-ABQ. Dieses Flugzeug war am 23 Dezember 2025 für den abendlich Umlauf Wien-Budapest-Wien eingeplant. Unter der Flugnummer OS 639 startete der Jet der Air Baltic um 21:11 Uhr. Südöstlich der slowakischen Hauptstadt Bratislava/Pressburg/Pozsony wich OS 639 von der ursprünglich geplanten Route ab und flog Warteschleifen. Dann drehten die Piloten nach Norden ab, flogen westlich an Trnava (SK) vorbei und steuerten dann nach Westen. Um 21:56 Uhr landete der AUA-Flug 639 operated by Air Baltic unter Nutzung der Runway 16 wieder in Wien. Grund für den Abbruch des Fluges nach Budapest waren technische Probleme mit dem Enteisungs-System wie AUA-Sprecherin Andrea Hansal gegenüber Austrian Wings bestätigte.

"Die Entscheidung zur Rücklandung wurde getroffen, da in Budapest eine Reparatur kurzfristig nicht möglich gewesen wäre. Die Passagiere wurden dann mit einem Ersatzflugzeug von Air Baltic - leider mit der entsprechend entstandenen Verspätung - ohne Probleme nach Budapest geflogen", so Hansal.

(red FH / Mitarbeit & Titelbild: Patrick Huber)