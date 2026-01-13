Vereisung legt Flughafen Wien vollständig lahm - Langstrecken- und Frachtflüge umgeleitet

Das heftige Winterwetter hat heute in den Nachtstunden zur Totalsperre des Wiener Flughafens geführt. Zahlreiche Flüge sind verspätet oder mussten auf andere Flughäfen umgeleitet werden. Betroffen sind unter anderem der Langstreckenflug der AUA aus Bangkok und die All Nippon Maschine aus Tokio. Der Flughafen Wien ist weiterhin gesperrt - bis mindestens 11 Uhr Lokalzeit.

Trotz umfangreichem Einsatz des Winterdienstes musste der Flughafen Wien Schwechat seinen Betrieb heute in der Nacht vollständig einstellen. Grund waren niedrige Temperaturen und gefrierender Regen. Vorfeld und Landebahnen verwandelten sich in eine Eisfläche. Die vollständige Sperre des Flughafens wird voraussichtlich noch bis 11 Uhr Ortszeit dauern. Ein entsprechendes NOTAM (Notice to Airmen) wurde veröffentlicht.

Flüge ausgefallen, verspätet oder umgeleitet

Die Schließung des Flughafens führte bereits jetzt zu zahlreichen Verspätungen von an- und abfliegenden Maschinen. So konnte beispielsweise die AUA-Maschine aus Bangkok (OS 008) nicht in Wien landen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Beitrages befand sie sich im Landeanflug auf München. Wann die Boeing 777-200ER mit dem Kennzeichen OE-LPA weiter nach Wien fliegen kann und ob bzw. welche weiteren Auswirkungen die Umleitung auf den AUA-Flugplan hat, ist derzeit noch nicht abzusehen.

Die OE-LPA (Bild) kam aus Bangkok, musste nach München umgeleitet werden, weil sie in Wien nach landen konnte.

Auch der Kurs All Nippon Airways 205 aus Tokio musste den Flug nach Wien abbrechen. Die Boeing 787 Dreamliner befand sich bereits auf Höhe Krems, als die Piloten sich entschieden, zu einem Ausweichflughafen zu fliegen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Meldung befand sich das Flugzeug im deutschen Luftraum. Ein neuer Zielflughafen war noch nicht bekannt. Auch mehrere Frachtflüge (zB von UPS und FedEx), die sich auf dem Weg nach Wien befanden, mussten Ausweichflughäfen ansteuern.

Die 787 Dreamliner der japanischen ANA befand sich auf dem Weg von Tokio nach Wien, als sie umgeleitet wurde.

Die wetterbedingten Verspätungen dürften sich noch mehrere Stunden hinziehen. Der Flughafen Wien bittet Passagiere, "ausreichend Zeit für die Anreise" einzuplanen.

Text & Foto: Patrick Huber