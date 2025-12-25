SalamAir mit neuer Verbindung zwischen Maskat und dem Flughafen Wien

Neue Airline und noch mehr Destinationsangebot am Flughafen Wien: Ab 24. Juni 2026 verbindet SalamAir den größten Airport Österreichs dreimal wöchentlich mit Maskat im Sultanat Oman. Damit ist der Oman erstmals direkt von Wien aus erreichbar. Die neue Verbindung eröffnet Reisenden den Zugang zu einer aufstrebenden Reisedestination im Nahen und Mittleren Osten mit eindrucksvollen Wüstenlandschaften, Gebirgen, Traumstränden und einem reichen kulturellen Erbe. Der omanische Low-Coster fliegt erstmalig nach Österreich und setzt dabei einen topmodernen A321neo ein.

„Direktflüge nach Maskat sind ein echter Meilenstein – für unser Streckennetz, für den Tourismusstandort Österreich und für die internationale Rolle des Flughafen Wien. Der Oman zählt zu den spannendsten Reisedestinationen im Nahen Osten – reich an Kultur, Natur und Zukunftspotenzial. Mit SalamAir erschließen wir diesen Markt erstmals nonstop ab Wien. Das stärkt nicht nur unser internationales Angebot, sondern unterstreicht auch die Attraktivität Wiens als Gateway für neue Wachstumsmärkte“, erklärt Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Steven Allen, Chief Commercial Officer von SalamAir, kommentierte den Start der Verbindung wie folgt: „Die Aufnahme unserer Nonstop-Verbindung zwischen Maskat und Wien ist ein wichtiger Meilenstein für die europäische Expansion von SalamAir und schafft eine neue direkte Flugverbindung zwischen Österreich und dem Sultanat Oman. Diese Route unterstreicht unser Engagement, neue Verbindungen zwischen wichtigen Märkten zu eröffnen und Reisenden mehr Auswahl und direkten Zugang zwischen den beiden Destinationen zu bieten. Wir freuen uns, Wien in unser Streckennetz aufzunehmen und die Konnektivität zwischen Mitteleuropa und dem Nahen Osten über unseren Heimatflughafen Maskat zu stärken.“

Erstmals nonstop von Wien nach Maskat

SalamAir fliegt dreimal wöchentlich (Montag, Dienstag und Freitag) zwischen Wien und Maskat. Der Abflug findet um 08:35 Uhr in Maskat statt, mit Ankunft in Wien um 13:30 Uhr. Der Rückflug aus Wien startet um 14:30 Uhr mit Ankunft um 22:30 Uhr in Maskat. Geflogen wird mit einem modernen Airbus A321 Neo. Über das Drehkreuz Maskat ist zudem ein Umstieg nach Salalah und zu zahlreichen Destinationen in Saudi-Arabien oder Indien innerhalb des Airline-Netzwerkes möglich.

Maskat – Tor zum facettenreichen Oman

Mit Maskat ist künftig eine der spannendsten Destinationen der Arabischen Halbinsel direkt ab Wien erreichbar. Die Hauptstadt des Oman begeistert mit Sehenswürdigkeiten wie der Sultan-Qabus-Moschee, der historischen Altstadt oder dem traditionsreichen Mutrah Souk. Abseits der Stadt locken spektakuläre Landschaften: Von endlosen Dünen über zerklüftete Bergketten bis zu einsamen Stränden am Indischen Ozean bietet das Sultanat ideale Bedingungen für Naturerlebnisse, Kulturtourismus und Erholung.

Über SalamAir

SalamAir, Low-Cost-Carrier des Omans, nahm 2017 den Flugbetrieb auf und betreibt derzeit eine Flotte von 15 Airbus A320/A321-Flugzeugen mit über 80 täglichen Flügen zu 38 Zielen. SalamAir rechnet damit, im Jahr 2025 über 4 Millionen Passagiere zu befördern, ein Anstieg von 25% gegenüber 3,2 Millionen Passagieren im Jahr 2024. Im Februar 2025 kündigte SalamAir eine Bestellung von 10 weiteren Flugzeugen an, deren Auslieferung im zweiten Quartal 2026 beginnen soll. Ziel ist es, die Flotte bis 2028 auf 25 Flugzeuge zu erweitern. Weitere Informationen zu SalamAir und Buchungsmöglichkeiten finden Sie unter www.salamair.com.

(red / VIE)