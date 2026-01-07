Buchtipp: "101 Dinge, die man über Kampfflugzeuge wissen muss" von Rolf Stünkel

Rolf Stünkel fällt in die Kategorie "lebende Legende". Als junger Mann flog er den legendären F-104 Starfighter, schulte später auf den Tornado um und beendete seine Karriere als ziviler Flugkapitän bei Lufthansa. Nebenbei schrieb er mehrere Bücher, zum Beispiel "Mach 2 - meine Jahre im Cockpit des Starfighters" und "Inside Cockpit".

Jetzt hat Stünkel ein weiteres Mal zur (digitalen) Feder gegriffen. Herausgekommen ist sein Buch "101 Dinge, die man über Kampfflugzeuge wissen muss", erschienen im Geramond-Verlag.

Wer ist der „Rote Baron“? Wie schnell fliegt ein Tarnkappen-Jet? Wann wurde das erste Kampfflugzeug gebaut? Die Antworten auf diese und weitere Fragen werden dem Leser in 101 spannenden und faszinierenden Fakten rund um das Thema Kampfflugzeuge geliefert. Neben der Geschichte und der Entwicklung der Luftfahrzeuge werden technische Einzelheiten sowie Waffen und Hintergrundinformationen zu diesen Konstruktionen geboten. Ein "echter Stünkel", mit viel Fachwissen und dennoch leicht verständlich geschrieben, weshalb Austrian Wings dieses Buch uneingeschränkt empfehlen kann.

Neben seiner Tätigkeit als Autor ist Rolf Stünkel auch als Luftfahrtexperte tätig. So liefert er unter anderem eine Expertise für das in Kürze erscheinende Buch "Lauda Air NG 004: Der letzte Flug der ,Mozart' - Österreichs größte Luftfahrtkatastrophe" von Patrick Huber.

(red TT, CvD)