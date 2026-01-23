Rezension des Buches von Reinhold Sachan: "Mein Traum vom Fliegen"

Wovon viele Flieger träumen hat sich Reinhard Sachan erfüllt - er baute sein eigenes Flugzeug und unternahm damit viele Reisen. Die Erinnerungen daran hat er in einem sehr lesenswerten Buch zusammengefasst. Eine ganz persönliche Rezension von Patrick Huber.

Die warmen Monate des Jahres 2025 nutzte ich unter anderem für eine Motorradtour in die Steiermark, das grüne Herz Österreichs. Der Anlass war eine Kombination aus Freizeitgestaltung, einem Treffen mit Bernd Karner, dem Autor des Buches "Saab Draken in Österreich - eine besondere Geschichte" (hier finden Sie meine Rezension dazu) und Recherchen zu meinem eigenen Mitte Jänner 2026 erschienenen Buch "Lauda Air NG 004: Der letzte Flug der ,Mozart' - Österreichs größte Luftfahrtkatastrophe". Mehr Informationen zu diesem weltweit ersten umfassenden Gesamtwerk in deutscher Sprache zum Lauda Air Absturz von 1991 finden Sie auf meiner persönlichen Homepage (etwas scrollen) - samt kostenlosen Leseproben. Im Zuge dieser Motorradtour kam es zu einem zufälligen Zusammentreffen mit Dismas Sachan, einem wahren Virtuosen der Metallbaukunst, der den "Stier von Spielberg" am Red Bull Ring gefertigt hat. Das Herz von Dismas Sachans Vater Reinhold wiederum schlägt seit Jahrzehnten für die Luftfahrt - und der Flieger Reinhold Sachan hat sich vor vielen Jahren einen Traum erfüllt. Mit seinen eigenen Händen baute er sich sein eigenes Traumflugzeug, eine DynAero MCR-01 Club mit dem Kennzeichen F-PSHR. Für alle interessierten Flieger: Dieses besondere Flugzeug steht aktuell zum Verkauf - Piloten und Vereine können sich bei Kaufinteresse unter reinhold.sachan (at) gmx.at oder +43 676 83 79 72 00 an Reinhold Sachan wenden.

Bei dieser Themenvielfalt ist spannender Lesespaß garantiert.

Doch Sachan baute das Flugzeug nicht nur, er nutzte es auch besonders intensiv und flog es circa 900 Stunden durch Österreich und Europa - gelebte Fliegerträume. Und an denen lässt Reinhold Sachan auch andere Luftfahrtbegeisterte teilhaben. Wie ich bei meinem spontan zustande gekommenen Besuch im Betrieb seines Sohnes Dismas im Jahr 2025 erfuhr, schrieb Reinhold Sachan nämlich die Geschichte seines Eigenbau-Flugzeuges ebenso nieder wie die zahlreichen Reisen, die er damit unternahm. Das Buch hat leider keine ISBN und ist deshalb weder im Buchhandel, noch über das Internet erhältlich, kann aber bei Reinhold Sachan direkt (Kontaktdaten siehe oben) bezogen werden.

In mehr als 40 Kapiteln schildert Reinhold Sachan die Anfänge seines Traumes, wie er letzten Endes zur MCR 01 kam und beschreibt seine Reisen (u. a. nach Peenemünde, Vilshofen, Siofok, Nordkap, Friedrichshafen, Rom, Wiener Neustadt, Dresen, Berlin, die Ostfriesischen Inseln, Elba, Mykonos, Samos, Santorin, Naxos, Marokko, die Schweiz, uvm) nicht nur detailliert, sondern auch mit der Leidenschaft eines Fliegers, der das sprichwörtliche "Flugbenzin im Blut" hat. Beim Lesen des Buches hatte ich unweigerlich den Klassiker "Über den Wolken" im Ohr.

Neben tollen Flieger-Geschichten, bei denen ich das Gefühl hatte, direkt neben Reinhold Sachan im Cockpit zu sitzen, ist das Buch mit unzähligen (ich zählte sie gar nicht) großartigen Fotos illustriert. Schade, dass ich nicht schon früher davon wusste - ich hätte es bestimmt schon beim Erscheinen gekauft.

Text & Fotos: Patrick Huber