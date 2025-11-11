Erfolgreiche Buchpräsentation von Gerhard Gruber im Volksheim Fischamend

Er hat es schon wieder getan: Luftfahrtlegende Gerhard Gruber präsentierte im Volksheim Fischamend den 2. Band seiner "Unglaublichen Luftfahrtgeschichten". Wie nicht anders zu erwarten, wurde der Abend ein voller Erfolg.

Die humorvolle und spannende Veranstaltung begeisterte mit einem Fotovortrag, der die Highlights eines außergewöhnlichen Fliegerlebens eindrucksvoll in Szene setzte. Mit viel Witz und unterhaltsamen Anekdoten wurde das Publikum zum Staunen und Lachen eingeladen. Durch den Abend führte Peter Bolech, der souverän den Autor und seine aviatischen Meilensteine den Gästen vortrug. "Ein herzliches Dankeschön gilt Sabine Gruber, Christa Neuhauser, Fotograf Herbert Krausler sowie dem Team des Volksheims Fischamend für die tatkräftige Unterstützung", so Gruber.

Auch der soziale Aspekt kam nicht zu kurz: Insgesamt konnten € 1.800,– an Spenden und Reinerlösen aus dem Buchverkauf gesammelt werden. Der Betrag kommt der Aktion „Fischamender Weihnachtsengerln“ zugute und übertrifft das Vorjahresergebnis von € 1.500,– deutlich. Gruber: "Ein großes Dankeschön an alle, die dazu beigetragen haben und diesen besonderen Abend mitgestaltet haben."

