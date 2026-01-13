Delta Air Lines bestellt bis zu 60 Boeing 787 Dreamliner

Boeing und Delta Air Lines gaben heute bekannt, dass die US-Fluggesellschaft ihre erste Direktbestellung über bis zu 60 Flugzeuge des Typs 787 Dreamliner aufgegeben hat, um das Wachstum im internationalen Langstreckenverkehr zu unterstützen und die Großraumflotte der Fluggesellschaft zu erneuern.

Der Kauf von 30 Flugzeugen des Typs 787-10 durch Delta – mit der Option auf bis zu 30 weitere Flugzeuge der größten 787-Variante – wird die Expansions- und Modernisierungspläne der Fluggesellschaft auf den stark nachgefragten Transatlantik- und Südamerika-Strecken ermöglichen, heißt es.

Mit einer Kapazität von bis zu 336 Passagieren und einem um 25 % geringeren Treibstoffverbrauch als die Flugzeuge, die sie ersetzt, bietet die 787-10 laut Angaben von Boeing und Delta die niedrigsten Betriebskosten pro Sitzplatz aller Großraumflugzeuge.

Mit derzeit mehr als 460 Boeing-Flugzeugen im Einsatz hat Delta im Laufe der Jahrzehnte die meisten Boeing-Modelle eingesetzt.

Mit dem nunmehrigen Kauf umfasst das Festauftragsbuch von Delta nun 130 Boeing-Flugzeuge, darunter die Bestellung der Fluggesellschaft für 100 Jets des Typs 737-10.

