Vor 20 Jahren: Der Absturz der slowakischen AN-24 bei Kaschau/Kosice

Im Jänner 2006 verunglückte eine An-24 der slowakischen Luftwaffe im Landeanflug auf das ostslowakische Kaschau/Kosice. Nur ein Mensch überlebte.

Am 19. Januar 2006, also fast exakt vor 20 Jahren, stürzte eine AN-24 der slowakischen Luftwaffe beim Landeanflug auf Kaschau/Kosice ab. 42 der 43 Menschen an Bord starben.

Besonders tragisch: Die Insassen waren Soldaten, die aus einem Auslandseinsatz im Kosovo in die Heimat zurückkehrten. Austrian Wings erzählt die Geschichte dieser außerhalb der Slowakei kaum bekannten Tragödie.

Aus Anlass des 20. Jahrestages dieses Unglücks verweisen wir auf unsere große Reportage aus dem Jahr 2022 "Tragischer Heimflug in den Tod: Der nächtliche Absturz der AN-24 der Slovak Air Force", die neben Deutsch auch auf Slowakisch verfügbar ist.