Tote bei Absturz von Privatjet in den USA

Alle sechs Insassen kamen ums Leben, als der Zweistrahler kurz beim Start in Bangor verunglückte.

Der CL-600-2B16 Challenger 650, N10KJ, verunglückte während des Starts auf dem Flughafen Bangor gegen 19:45 Uhr Lokalzeit. Der Jet war zuvor aus Boston gekommen und vor dem Start enteist worden. Zum Unglückszeitpunkt herrschten starker Schneefall und tiefwinterliche Wetterverhältnisse.

Über die Zahl der Insassen und Opfer gibt es unterschiedliche Angaben. Zunächst hieß es, "alle 6 Menschen an Bord" seien gestorben, in anderen US-Berichten war von 8 Insassen und 7 Toten die Rede.

Die Ursache des Unfalls wird nun untersucht.

(red)