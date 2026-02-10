Condor feiert Erstflug nach Haikou und erweitert China-Angebot

Condor hat am vergangenen Freitag, den 6. Februar 2026, den Erstflug ab Haikou gefeiert und damit ihr China-Programm erweitert. Die neue Verbindung führt Condor erstmals an den Haikou Meilan International Airport (HAK) als wichtigstem internationalen Drehkreuz der chinesischen Inselprovinz Hainan.

Die Strecke wird im Rahmen eines saisonalen Angebots bis zum 9. März 2026 zweimal wöchentlich bedient. Die Flüge ab Frankfurt starten sonntags und donnerstags, gehen über Bangkok (BKK) mit Ankunft in Haikou (HAK) jeweils montags und freitags. Condor reagiert damit auf die erhöhte Nachfrage rund um das chinesische Neujahrsfest.

Mit der Aufnahme von Haikou stärkt Condor ihr Engagement im chinesischen Markt und baut ihre Präsenz auf der Insel Hainan gezielt aus. Ergänzend zu den Flügen nach Sanya, die seit Juli 2025 angeboten werden, schafft Condor zusätzliche Kapazitäten für touristische und wirtschaftliche Verkehre zwischen Europa und China.

Haikou gewinnt zunehmend an Bedeutung als wichtiger Verkehrsknotenpunkt und touristisches Zentrum der Insel Hainan. Die neue Verbindung erweitert das Asien-Portfolio von Condor und bietet Reisenden sowie Vertriebspartnern weitere Optionen für Reisen nach Südchina.

Tickets für Flüge nach Haikou sind unter https://www.condor.com sowie über Reisebüros und Veranstalter buchbar.

(red BF / DE)