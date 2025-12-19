Condor 757 werden ausgeschlachtet und zu Souvenirs

Anfang November stellte Condor ihre letzte Boeing 757 außer Dienst. Alle 757-300 wurden nach St. Athan (GB) überstellt. Nun wird der erste Jet ausgeschlachtet.

Die Außerdienststellung der Boeing 757 wurde ein großer Festakt mit Sonderflug, über den Austrian Wings ausführlich berichtete. Der österreichische Luftfahrtjournalist Patrick Huber widmete diesem Anlass gar ein eigenes Buch mit dem Titel "Condor: Das Ende einer Ära - Abschied von der Boeing 757". Der deutsche Urlaubsflieger überstellte seine ausgeflotteten 757-300 nach St. Athan, einem Flugplatz der als "Flugzeugfriedhof" bekannt ist, immerhin werden hier nicht mehr benötigte Maschinen ausgeschlachtet und ihre Teile verwertet. Dieses Schicksal ereilt auch die 757-300 von Condor.

Das Unternehmen "Plane Reclaimers", das aus dem Material solcher Flugzeuge Souvenirs für Luftfahrtfans produziert, hat jetzt auf Social Media ein Foto online gestellt, das zeigt, dass die Ausschlachtung einer Condor 757 begonnen hat.

(red TT)